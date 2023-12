Simpatizantes de Milei começam a chegar para cerimônia de posse

Apoiadores do presidente eleito Javier Milei começam a chegar, na manhã deste domingo (10), ao Congresso para participar da cerimônia de posse, que ocorre a partir das 11h30, quando está previsto o juramento de posse do novo mandatário, na Assembleia Legislativa.

Vestidos com as cores da bandeira argentina e com a insígnia de La Libertad Avanza (LLA – coalizão política que elegeu Milei), cidadãos de diversas partes do país estavam próximos ao Parlamento, na Plaza de los Dos Congresos, na cidade de Buenos Aires, em meio a uma grande operação de segurança montada para a cerimônia.

Após a posse, Milei irá até a escadaria do Congresso e, de lá, fará seu primeiro discurso, diante do que se espera ser uma multidão de seguidores.

O presidente eleito irá posteriormente deslocar-se à Casa Rosada em um carro aberto pela Avenida de Mayo, recuperando uma tradição que não se repete desde a posse de Fernando de la Rúa.

A partir das 14h, e acompanhado pela chanceler designada Diana Mondino, Milei receberá os cumprimentos dos mandatários e representantes de delegações estrangeiras e convidados especiais, para depois prestar juramento, às 17h30, aos ministros que irão acompanhá-lo na gestão.

