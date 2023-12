Vitória de Trump pode prejudicar luta contra mudanças climáticas

Se o republicano Donald Trump vencer as eleições de 2024 nos Estados Unidos isso poderá prejudicar o esforço global para combater as mudanças climáticas, disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, em entrevista transmitida nesta sexta-feira.

Trump, que nega a ciência que aponta as mudanças climáticas, disse na semana passada que, se eleito, iria renegar uma promessa de 3 bilhões de dólares dos EUA para um fundo global destinado a ajudar os países em desenvolvimento a reduzir as emissões. Trump fez do ataque aos investimentos do governo Biden em energias renováveis ​​uma parte central da sua mensagem de campanha.

“Sim, há uma preocupação particularmente em torno do meio ambiente no momento em que é tão importante avançar na proteção e construção de uma economia do futuro”, disse Trudeau à emissora Canadian Broadcasting Corp.

“Uma presidência de Trump que recue na luta contra as mudanças climáticas desaceleraria o progresso mundial de uma forma que me preocupa”, disse, descrevendo a abordagem em relação ao clima durante a sua presidência como “uma ameaça não apenas para o Canadá, mas para o mundo".

A Lei de Redução da Inflação de Biden, que delineou investimentos maciços para acelerar a transição verde, levou o Canadá a gastar bilhões para atrair grandes fabricantes de automóveis que procuram locais para fabricar veículos elétricos e componentes de baterias.

Trudeau teve um relacionamento difícil com Trump, que uma vez o chamou de “desonesto e fraco”, e foi um dos primeiros líderes mundiais a parabenizar Biden por sua vitória nas eleições de 2020.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.