Avião pega fogo em aeroporto de Tóquio

Um avião da Japan Airlines com passageiros a bordo aterrissou em chamas nesta terça-feira (2) no Aeroporto Haneda, em Tóquio. A aeronave teria se incendiado após colisão com um avião da Guarda Costeira.

Segundo informação da Reuters, os cerca de 400 passageiros foram retirados do avião antes de o fogo começar. A tripulação também foi retirada.

De acordo com a imprensa internacional, a aeronave da Japan Airlines teria sido atingido por um avião da Guarda Costeira do Japão quando pousava no aeroporto de Haneda, na capital.

A Guarda Costeira disse à Reuters que investiga se o avião caiu durante o voo.

*Em atualização

