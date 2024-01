Esquecida na era da informática, letra cursiva volta às aulas nos EUA

Uma geração de crianças que aprenderam a escrever nas telas agora está indo para a escola dos velhos tempos.

A partir deste ano, os alunos do ensino fundamental da Califórnia serão obrigados a aprender a caligrafia cursiva, depois que a habilidade saiu de moda na era da informática.

A Lei Estadual 446, patrocinada pela ex-professora do ensino fundamental Sharon Quirk-Silva e sancionada em outubro, exige instrução de caligrafia para os 2,6 milhões de californianos da primeira à sexta série, com idades entre 6 e 12 anos, e aulas cursivas para as séries "apropriadas" - que geralmente são consideradas a partir da terceira série e superiores.

Especialistas dizem que aprender a letra cursiva melhora o desenvolvimento cognitivo, a compreensão da leitura e as habilidades motoras finas, entre outros benefícios.

Alguns educadores também consideram importante ensinar as crianças a ler documentos históricos e cartas familiares de gerações passadas.

Na Orangethorpe Elementary School, em Fullerton, cerca de 50 quilômetros a sudeste de Los Angeles, a professora Pamela Keller disse que já ensinava letra cursiva antes de a lei entrar em vigor, em 1º de janeiro.

Algumas crianças reclamam da dificuldade, para a qual Keller tem uma resposta pronta.

"Nós dizemos a eles: 'bem, isso vai deixar você mais inteligente, vai fazer algumas conexões em seu cérebro e vai ajudá-lo a passar para o próximo nível'. E então eles ficam entusiasmados porque os alunos querem ser mais inteligentes. Eles querem aprender", disse Keller.