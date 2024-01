Gaza: chuvas atingem desabrigados no Norte, e batalhas ocorrem no Sul

Israel prosseguiu neste sábado (27) com sua campanha contra o Hamas em Khan Younis, na Faixa de Gaza, enquanto o mau tempo atingia os palestinos desabrigados que buscavam refúgio mais ao Norte.

Moradores relataram que houve um pesado tiroteio aéreo e de tanques em Khan Younis, uma área do Sul de Gaza que se tornou o foco da ofensiva terrestre de Israel contra o Hamas, e em torno dos dois principais hospitais da região.

O Hamas disse que seus combatentes dispararam um míssil antitanque contra um tanque israelense no sudoeste de Khan Younis.

Os militares israelenses disseram que mataram pelo menos 11 homens armados que tentavam plantar explosivos perto das tropas e outros que disparavam rifles e granadas contra os soldados em Khan Younis.

O grupo palestino Jihad Islâmica, aliado do Hamas, disse que seus combatentes estavam enfrentando as forças israelenses na área e haviam disparado foguetes contra Israel.

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que os ataques israelenses atingiram as proximidades do Hospital Al-Amal e a maior instalação médica em funcionamento no sul, o Hospital Nasser.

O bombardeio israelense estava comprometendo a assistência médica e colocando em risco a vida de médicos, pacientes e pessoas deslocadas, disse o porta-voz do ministério, Ashraf Al-Qidra.

Os militares israelenses afirmam que estão em contato com os diretores dos hospitais e com a equipe médica por telefone e em campo para garantir que eles estejam funcionando e acessíveis.

Israel diz que o Hamas opera dentro e ao redor de instalações médicas, uma alegação que o grupo nega.

*É proibida a reprodução deste conteúdo