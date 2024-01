Número de mortos em terremoto no Japão passa de 100

O número confirmado de mortos do terremoto ocorrido no dia do Ano Novo no Japão chegou neste sábado (6) a 110, e a busca por sobreviventes nos escombros de edifícios colapsados entrou no sexto dia.

O tremor de magnitude 7,6 atingiu a costa oeste do país, destruindo infraestrutura e interrompendo o fornecimento de energia elétrica para 22 mil casas na região de Hokuriku. A chuva prejudicou os esforços nos escombros em busca de sobreviventes, e mais de 30 mil pessoas que tiveram de deixar suas casas ainda esperam por ajuda.

O número de mortos confirmados era de 110 às 16h deste sábado (horário local), contra 94 do dia anterior, segundo informações do website do governo de Ishikawa. Mais de 200 pessoas estão desaparecidas depois do tremor mais mortal da nação em quase oito anos.

É o maior número de mortos em terremotos no Japão desde os tremores que atingiram, em 2016, a região de Kumamoto, no sudoeste do país, matando 276 pessoas.

O primeiro-ministro Fumio Kishida determinou a autoridades do governo que intensifiquem os esforços de emergência para restaurar estradas danificadas pelo tremor para que as ações de ajuda possam ser ampliadas.

(Reportagem de Kiyoshi Takenaka, Kyung Hoon Kim, Chris Gallagher em Wajima e Yuka Obayashi em Tóquio)

