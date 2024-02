Pesquisa: 70% dos ucranianos querem seguir lutando contra a Rússia

Cerca de 70% dos entrevistados em uma pesquisa na Ucrânia acreditam que o país deve continuar se defendendo da invasão russa, e recuperando o território perdido. Entretanto, somente 3% acreditam que estão se aproximando da vitória.

A agência de notícias japonesa NHK e a organização de pesquisa Rating Group, com sede em Kiev, realizaram um levantamento conjunto por telefone -entre 9 e 11 de fevereiro - com a participação de mil pessoas. Os respondentes tinham 18 anos ou mais e eram residentes na Ucrânia, com exceção da Crimeia, Donbass e áreas onde as redes de telefonia móvel não estavam disponíveis.

Passo a passo

O levantamento indicou que 51% disseram acreditar que a Ucrânia está se aproximando da vitória “passo a passo”, mas apenas 3% responderam que a vitória está “chegando mais perto”.

Trinta por cento afirmaram que o conflito chegou a um impasse, e 12% opinaram que a vitória estava “fugindo” ou fugindo “passo a passo”.

Quando foram perguntados sobre o que esperam de seu governo, 55% responderam que querem voltar às fronteiras de 1991, com a inclusão da Crimeia e Donbass. Treze por cento garantiram que desejam que as fronteiras da Ucrânia sejam restauradas como eram em 23 de fevereiro de 2022, um dia antes do início da invasão.

Vinte e quatro por cento citaram que querem parar de lutar e iniciar negociações de paz. O número dobrou em relação a um ano atrás. Este sábado (24) marca dois anos desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

