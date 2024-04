Após covid, OMS define doença propagada "pelo ar"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e cerca de 500 especialistas concordaram pela primeira vez com o que significa uma doença se espalhar pelo ar. É uma tentativa de evitar a confusão do início da pandemia de covid-19 que, segundo alguns cientistas, custou vidas.

A agência de saúde da ONU, sediada em Genebra, divulgou documento técnico sobre o tema nesta quinta-feira (18). Disse que foi o primeiro passo para evitar melhor esse tipo de transmissão, tanto para doenças existentes como o sarampo quanto para futuras ameaças de pandemia.

O documento conclui que a expressão "pelo ar" pode ser usada para doenças infecciosas em que o principal tipo de transmissão envolve o patógeno que viaja pelo ar ou fica suspenso no ar, em linha com outros termos, como doenças "transmitidas pela água", que são compreendidas por todas as disciplinas e pelo público.

Quase 500 especialistas contribuíram para a definição, incluindo físicos, profissionais de saúde pública e engenheiros, muitos dos quais discordaram veementemente sobre o assunto no passado.

Historicamente, as agências têm exigido altos níveis de comprovação antes de classificar as doenças como transmitidas pelo ar, o que exigia medidas de contenção muito rigorosas; a nova definição diz que o risco de exposição e a gravidade da doença também devem ser considerados.

As discordâncias anteriores também se concentravam se as partículas infecciosas eram "gotículas" ou "aerossóis" com base no tamanho, o que a nova definição afasta.

Durante os primeiros dias da covid em 2020, cerca de 200 cientistas de aerossóis reclamaram publicamente que a OMS não havia alertado as pessoas sobre o risco de o vírus se espalhar pelo ar. Isso levou a uma ênfase exagerada em medidas como lavar as mãos para deter o vírus, em vez de se concentrar na ventilação, disseram eles.

Em julho de 2020, a agência disse que havia "evidências emergentes" de propagação pelo ar, mas sua então cientista-chefe Soumya Swaminathan - que iniciou o processo para obter uma definição - disse mais tarde que a OMS deveria ter sido mais enérgica "muito antes".

Seu sucessor, Jeremy Farrar, afirmou em entrevista que a nova definição era mais do que a covid, mas acrescentou que, no início da pandemia, havia falta de evidências disponíveis e os especialistas, incluindo a OMS, agiram de "boa fé". Naquela época, ele era diretor da instituição beneficente Wellcome Trust e assessorou o governo britânico sobre a pandemia.

Farrar disse que a definição acertada entre os especialistas de todas as disciplinas permitiria o início de discussões sobre questões como a ventilação em muitos ambientes diferentes, de hospitais a escolas.

