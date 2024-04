Dubai limpa estradas e casas inundadas após tempestade histórica

Cidade no deserto que se orgulha de sua arquitetura futurista, Dubai - com estradas alagadas e casas inundadas - passou por ampla limpeza nesta quinta-feira (18), dois dias depois que uma tempestade recorde fez cair a chuva estimada para um ano inteiro em um único dia.

O Aeroporto Internacional da cidade ainda enfrenta dificuldades para liberar o acúmulo de voos, e muitas estradas ainda estão inundadas após o dilúvio de terça-feira (16).

As chuvas foram as mais fortes registradas nos Emirados Árabes Unidos em 75 anos. Elas paralisaram grande parte do país e causaram danos significativos.

As inundações deixaram moradores presos no trânsito, nos escritórios e nas residências. Muitos relataram vazamentos em suas casas, enquanto imagens que circularam nas redes sociais mostravam shoppings inundados com água jorrando dos telhados.

O tráfego permaneceu bastante prejudicado. Uma rodovia que atravessa Dubai foi reduzida a uma única pista em uma direção, enquanto a estrada principal que liga Dubai à capital Abu Dhabi foi fechada na direção de Abu Dhabi.

"Isso não se parece com nada. Foi como uma invasão alienígena", disse à agência de notícias Reuters, Jonathan Richards, um britânico que mora em Dubai.

Inundação

Nas ruas de Dubai, alguns veículos, inclusive ônibus, podiam ser vistos quase totalmente submersos. Longas filas se formaram nos postos de gasolina.

O aeroporto de Dubai ainda não havia retomado a operação normal depois que a tempestade inundou as pistas de taxiamento, forçando desvios, atrasos e cancelamentos de voos.

O local também tinha dificuldades para levar alimentos aos passageiros retidos, pois as estradas próximas estavam inundadas e a superlotação limitou o acesso àqueles que tinham reservas confirmadas.

A tempestade, que atingiu o vizinho Omã no domingo, chegou aos Emirados Árabes na terça-feira, com 20 mortes registradas em Omã e uma nos Emirados Árabes.

As chuvas são raras nos Emirados Árabes Unidos e em outros lugares da Península Arábica, que é normalmente conhecida por seu clima desértico e seco. As temperaturas do ar no verão podem ultrapassar os 50ºC.

Especialistas em clima culpam o aquecimento global por esses eventos climáticos extremos.

