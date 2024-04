Polícia prende homem em Paris após incidente em consulado do Irã

A polícia francesa prendeu um homem que ameaçou explodir bomba, que estaria levando no corpo, no consulado do Irã em Paris, informou a polícia nesta sexta-feira (19).

Uma fonte policial disse à Reuters que o homem foi visto por volta das 11h (6h de Brasília) entrando no consulado, carregando o que parecia ser uma granada e um colete explosivo.

O homem saiu do consulado, foi revistado por forças policiais especiais e não carregava explosivos.

A polícia francesa isolou a área do consulado iraniano, informaram repórteres da Reuters.

*(Reportagem de Juliette Jabkhiro, Inti Landauro, Sudip Kar-Gupta, Gabriel Stargardter, Zhifan Liu e Benoit Van Overstraeten)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.