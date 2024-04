Portugal comemora 50 anos da Revolução dos Cravos

Portugal celebra hoje o 50º aniversário do 25 de Abril com amplo programa que inclui a tradicional sessão solene no Parlamento e o desfile na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Celebrações estão previstas em todo o país.

O programa começa com cerimônia militar no Terreiro do Paço, em Lisboa, com a presença do presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa segue depois para a Assembleia da República, às 11h30, para assistir e encerrar a tradicional sessão solene comemorativa da Revolução dos Cravos.

Para marcar no Parlamento a passagem de meio século sobre o golpe de Estado que pôs fim à ditadura de Oliveira Salazar e Marcello Caetano, os líderes dos partidos PS Chega, Iniciativa Liberal, BE, PCP e Livre farão pronunciamentos.

O PSD, partido presidido pelo atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, que não discursará na sessão, optou por incluir entre os oradores a jovem deputada Ana Gabriela Cabilhas, de 27 anos.

No caso do CDS-PP, força política liderada pelo ministro da Defesa, Nuno Melo, foi designado o presidente do grupo parlamentar, Paulo Núncio.

Como é habitual, os discursos vão seguir a ordem crescente de representação parlamentar, cabendo o primeiro à deputada do PAN Inês de Sousa Real, seguindo-se Paulo Núncio (CDS), Rui Tavares (Livre), Paulo Raimundo (PCP, Mariana Mortágua (Bloco de Esquerda), Rui Rocha (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Pedro Nuno Santos (PS) e Ana Gabriela Cabilhas, terminando com o presidente do Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, e o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Ao final da sessão solene, o presidente da República irá ao salão nobre do Parlamento visitar a exposição “A Nós a Liberdade”, organizada com a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva e que foi oficialmente inaugurada na terça-feira (23).

À tarde, o Parlamento abre as portas ao público para um programa gratuito que inclui exposições, teatro e música.

O primeiro-ministro participa também de almoço com 50 jovens de diversas áreas, da cultura ao esporte ou ao voluntariado, na residência oficial de S. Bento. O espaço estará aberto ao público a partir das 15h30, com um programa cultural que incluiu a apresentação do músico António Zambujo.

Marcelo Rebelo vai abrir Palácio de Belém ao público e estará, a partir das 18h, numa cerimônia com presidentes de países de língua portuguesa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

À tarde ocorrerá o habitual desfile na Avenida da Liberdade, que juntará líderes políticos e este ano contará com a presença, simbólica, do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.

O Terreiro do Paço vai ser o ponto central das comemorações oficiais, com uma recriação histórica da “Operação fim de regime”, iniciada no dia anterior na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém.

Uma réplica da coluna comandada pelo capitão Salgueiro Maia, que há 50 anos saiu de Santarém rumo a Lisboa, chega ao Terreiro do Paço a tempo de desfilar perante Marcelo Rebelo e outras entidades.

As antigas viaturas do Exército vão permanecer no Terreiro do Paço, proporcionando a interação dos cidadãos com os militares de Abril.

