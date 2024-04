Refinaria russa é atacada por drones ucranianos

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas após um ataque ucraniano com drones a instalações industriais na república russa do Tartaristão, a cerca de 900 quilômetros de Moscou.

"Um ataque aéreo com drones foi realizado na manhã desta terça-feira (2) contra fábricas no Tartaristão localizadas em Yelabuga e Nizhnekamsk", escreveu o serviço de imprensa do líder tártaro, Rustem Minnikhanov, em uma mensagem divulgada na plataforma Telegram.

A mesma fonte adiantou que “há danos graves” mas que “o processo tecnológico das empresas não foi interrompido”. "Em Yelabuga, registaram-se infelizmente alguns feridos", sublinhou.

A Zona Econômica Especial de Yelabuga, criada em 2006 e que abriga dezenas de fábricas e empresas especializadas na produção de produtos químicos, mecânica e transformação de metais, situa-se a cerca de dez quilômetros da cidade com o mesmo nome.

Dois drones atacaram também uma casa em Yelabuga durante a madrugada, ferindo duas pessoas, indicou o serviço de imprensa da região econômica especial, em comunicado.

Já Nizhnekamsk é a sede de uma importante refinaria de petróleo.

A Ucrânia, que enfrenta uma ofensiva russa há dois anos, intensificou os ataques contra a Rússia nas últimas semanas, visando sobretudo instalações energéticas.

Nas últimas horas, as forças russas indicaram ainda que abateram dois drones ucranianos na região de Belgorod. Pouco antes, o Ministério da Defesa russo já havia relatado a destruição de seis drones ucranianos sobre o Mar Negro.

Na segunda-feira (1°), o presidente ucraniano se reuniu com militares e alguns ministros para debater a necessidade de aumentar a produção própria de drones para defesa.

“A nossa indústria de Defesa deve produzir o que a guerra exige, na quantidade necessária e no tempo necessário”, afirmou Volodymyr Zelensky em discurso diário, divulgado nas redes sociais.

Para o chefe de Estado da Ucrânia, “os drones serão um dos fatores decisivos para a vitória nesta guerra” com a Rússia e, por isso, acredita que as forças ucranianas precisam de drones “cada vez mais eficientes”.

Ataque russo

A Rússia também lançou um ataque com aeronaves não tripuladas na Ucrânia, tendo como alvo centrais de energia nas regiões de Dnipropetrovsk e Kirovohrad. As forças ucranianas afirmam ter abatido, na madrugada desta terça-feira, nove drones russos, cujos destroços provocaram incêndios na capital regional de Dnipro.

Um dos drones atingiu uma estação de alta tensão na região de Kirovohrad, causando um incêndio, porém sem vítimas. Os drones teriam sido lançados do Cabo Chauda, na Crimeia ocupada.

As autoridades locais asseguraram, entretanto, que os dois incêndios registrados já foram extintos.

A Rússia destruiu várias instalações energéticas da Ucrânia nas últimas semanas, causando danos significativos ao sistema energético ucraniano, além de apagões em muitas regiões.

*É proibida a reprodução deste conteúdo