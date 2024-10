Ataque israelense em escola de Gaza deixa 19 mortos

Pelo menos 19 palestinos, incluindo crianças, foram mortos nesta quinta-feira (17) depois que um ataque israelense atingiu uma escola em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, que está abrigando pessoas deslocadas, disse uma autoridade do Ministério da Saúde de Gaza à Reuters.

Dezenas também ficaram feridas no ataque, afirmou Medhat Abbas. "Não há água para apagar o fogo. Não há nada.", acrescentou.

Irã

O comandante da Guarda Revolucionária de elite do Irã advertiu Israel contra qualquer ataque à República Islâmica em retaliação a uma série de mísseis, enquanto as Forças Armadas israelenses intensificavam sua ofensiva no Líbano contra o Hezbollah, apoiado por Teerã.

Os temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio cresceram à medida que Israel planeja sua resposta ao ataque com mísseis realizado pelo Irã em 1º de outubro, após ataques aéreos israelenses contra militantes aliados do Irã.

"Dizemos a vocês (Israel) que, se cometerem qualquer agressão contra qualquer ponto, atacaremos dolorosamente o mesmo ponto de vocês", disse Hossein Salami em discurso transmitido pela TV, acrescentando que o Irã pode penetrar nas defesas de Israel.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos (EUA), Lloyd Austin, conversou com o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, na quarta-feira (16), sobre as operações de Israel no Líbano e em Gaza, com o objetivo de evitar uma guerra regional.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, em uma viagem pelo Oriente Médio, reuniu-se com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi no Cairo. Sisi reiterou o apelo do Egito para evitar uma expansão do conflito, disse a Presidência egípcia.

No entanto, Israel não mostra sinais de abrandar suas campanhas militares contra o Hezbollah no Líbano, depois de assassinar vários de seus líderes, e contra o Hamas em Gaza, e prometeu punir o Irã pelo ataque de 1º de outubro.

Israel atacou a cidade portuária síria de Latakia na madrugada de hoje, informou a mídia estatal síria, e os Estados Unidos disseram que realizaram ataques ontem em áreas do Iêmen controladas pelos houthis, alinhados ao Irã.

O Catar, que foi mediador em várias negociações fracassadas de cessar-fogo, disse que não houve engajamento com nenhuma das partes nas últimas três ou quatro semanas sobre a guerra de Gaza.

Ataques aéreos israelenses mataram 11 palestinos na Cidade de Gaza, segundo médicos, enquanto as forças israelenses enviaram tanques para Jabalia, no norte, onde palestinos e funcionários das Nações Unidas (ONU) expressaram preocupação com a escassez de alimentos e medicamentos.

Em sua frente norte no Líbano, Israel afirmou que não vai parar de lutar contra um Hezbollah agora enfraquecido antes que possa retornar com segurança seus cidadãos para suas casas perto da fronteira libanesa. Acrescentou que qualquer negociação de cessar-fogo será realizada "sob fogo".

Os militares israelenses disseram que, nas últimas 24 horas, mataram 45 combatentes do Hezbollah no sul do Líbano, incluindo o comandante de um batalhão, e apreenderam muitas armas.

As operações israelenses no Líbano mataram pelo menos 2.350 pessoas no último ano, de acordo com o Ministério da Saúde, e mais de 1,2 milhão de pessoas foram deslocadas. O número de mortos não faz distinção entre civis e combatentes, mas inclui centenas de mulheres e crianças.

Cerca de 50 israelenses, tanto soldados quanto civis, foram mortos no mesmo período, de acordo com Israel.

*(Reportagem adicional de Laila Bassam, Timour Azhar e Maayan Lubell)

É proibida a reprodução deste conteúdo.