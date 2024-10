Companhias aéreas lidam com escalada de tensões no Oriente Médio

As crescentes tensões no Oriente Médio têm criado situação caótica para as viagens aéreas, com companhias aéreas desviando ou cancelando voos nesta quarta-feira (2) e com longos atrasos em aeroportos da região, incluindo o Líbano, Israel e Kuwait, de acordo com dados do FlightRadar24.

A preocupação com as viagens, à medida que o conflito se intensifica, também derruba as ações dos setores de viagens e de companhias aéreas, com as ações da maior operadora de viagens da Europa, a TUI, caindo mais de 5% e a Lufthansa recuando 4%.

"Na eclosão do conflito na Ucrânia e do conflito entre Israel e Gaza no ano passado, houve enfraquecimento da demanda por viagens em toda a Europa, que diminuiu após algumas semanas", disse Andrew Lobbenberg, analista do Barclays.

O Irã lançou seu maior ataque com mísseis contra Israel nessa terça-feira (1º), em retaliação à campanha israelense contra o Hezbollah no Líbano, o que provocou ameaça por parte de Israel de uma "resposta dolorosa".

Hoje, alguns voos foram vistos sobre o espaço aéreo iraniano, de acordo com mapa do FlightRadar24, inclusive da companhia aérea FlyDubai, após o Irã dizer que seu ataque com mísseis balísticos contra Israel havia terminado.

No entanto, voos em toda a região eram desviados ou interrompidos, com poucos sinais de uma normalização mais ampla, com alguns mudando suas rotas para evitar determinados espaços aéreos.

"Todos os aviões - principalmente para a Índia - estão evitando o espaço aéreo iraniano até segunda ordem", disse um porta-voz da companhia aérea polonesa LOT.

O órgão regulador de segurança aérea da Europa, a Easa, emitiu dois boletins informativos sobre zonas de conflito no final de setembro, aconselhando as companhias aéreas a não usarem o espaço aéreo israelense ou libanês "em todos os níveis de voo". Recentemente, não foi emitido um boletim desse tipo para o espaço aéreo iraniano.

Companhias aéreas de todo o mundo têm cancelado voos para Israel e o Líbano na esteira da escalada do conflito. Muitas afirmam que eles não serão retomados até pelo menos meados de outubro, dependendo da situação de segurança.

Tanto a British Airways quanto a Air France-KLM informaram que os cancelamentos de seus voos para o aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, permanecerão em vigor até pelo menos o início da próxima semana, incluindo o dia 7 de outubro, aniversário de um ano do ataque do Hamas a Israel.

Impacto nos aeroportos

O tráfego em Istambul, no Cairo e em Antalya permanece denso, com os voos evitando partes do espaço aéreo do Oriente Médio.

Todos os voos que partiam do Aeroporto Internacional Zayed, de Abu Dhabi, sofreram atrasos, enquanto 56% dos que sairiam do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, foram cancelados, de acordo com o rastreador de companhias aéreas.

No Aeroporto Internacional Queen Alia, de Amã, na Jordânia, cerca de 38% das chegadas foram canceladas.

