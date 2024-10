Ex-vocalista do One Direction Liam Payne é encontrado morto

O ex-vocalista do One Direction Liam Payne morreu do lado de fora de um hotel na capital argentina, Buenos Aires, informou o jornal local La Nacion nesta quarta-feira (16).

O músico britânico de 31 anos foi encontrado morto depois de cair do 3º andar do hotel, disse o jornal, citando os serviços de emergência.

