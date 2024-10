Irã reabre aeroportos e retoma ligações aéreas

A Autoridade da Aviação Civil do Irã anunciou nesta quinta-feira (3) a reabertura dos aeroportos do país e o reinício das ligações aéreas suspensas desde terça-feira, na sequência do ataque com mísseis contra Israel.

"Os voos nos aeroportos do país voltaram ao normal", declarou o porta-voz da Autoridade da Aviação Civil, Jafar Yazerlu, citado pela agência de notíciasTasnim.

O porta-voz insistiu que "as condições de segurança dos voos foram asseguradas" e que as ligações aéreas foram retomadas hoje de manhã.

O Irã suspendeu todos os voos na noite de terça-feira (1º) até às 10h0 de quarta-feira (horário local), medida que foi depois prolongada até as 5h.

O Irã esperava que Israel retaliasse o ataque de 200 mísseis balísticos e que foi declarado por Teerã como "resposta aos assassinatos do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrala, e de um general iraniano".

Na sequência do ataque, Israel afirmou que vai retaliar e o Irã disse que vai responder "com mais força".

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse ontem em Doha, onde participa do Fórum de Diálogo para a Cooperação Asiática, que o Irã não quer "nem guerra nem derramamento de sangue".

