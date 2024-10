Israel ataca alvos militares no Irã

Israel atacou instalações militares no Irã na manhã deste sábado (26), mas sua retaliação a um ataque iraniano neste mês não pareceu ter como alvo instalações petrolíferas e nucleares mais sensíveis do país, após apelos urgentes de aliados e vizinhos para moderação.

O risco de uma conflagração mais ampla entre Israel e o Irã, fortemente armados, convulsionou uma região já em chamas com a guerra em Gaza e no Líbano, mas não estava claro se os ataques durante a noite iriam desencadear uma nova escalada.



Os militares de Israel disseram que dezenas de jatos completaram três ondas de ataques antes do amanhecer contra fábricas de mísseis e outros locais, e alertaram seu arqui-inimigo fortemente armado para não revidar.

O Irã disse que suas defesas aéreas reagiram com sucesso ao ataque, mas dois soldados foram mortos e alguns locais sofreram “danos limitados”. Uma agência de notícias semioficial iraniana prometeu uma “reação proporcional” aos ataques israelenses.



As tensões entre o Irã e Israel aumentaram rapidamente desde o ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel pelo Hamas, apoiado pelo Irã. Os receios de uma escalada aumentaram desde 1º de outubro deste ano, quando o Irã lançou cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel, matando uma pessoa na Cisjordânia ocupada por Israel, em resposta a medidas anteriores deste país.

Com os Estados Unidos e muitos países do Oriente Médio fazendo apelos pela contenção, todos os olhos estão voltados para o Irã, para saber como o país irá responder aos ataques de hoje. O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que o Irã tem “o direito e a obrigação” de se defender, mas acrescentou que “reconhece suas responsabilidades para com a paz e a segurança regionais”, uma declaração mais conciliatória do que após anteriores episódios de escalada.



Duas autoridades regionais informadas por Teerã disseram à Reuters que várias reuniões de alto nível foram realizadas na capital iraniana para determinar o alcance da resposta do Irã. Um oficial afirmou que os danos foram “mínimos” e que “várias bases da Guarda Revolucionária dentro de Teerã e perto da capital também foram alvo”.

Sites de notícias iranianos transmitiram imagens de passageiros no aeroporto Mehrabad, em Teerã, aparentemente com a intenção de mostrar que houve pouco impacto. A mídia local relatou explosões durante várias horas na capital e em bases militares próximas. Os militares de Israel, sinalizando que não esperavam uma resposta iraniana imediata, disseram que não houve mudanças nas restrições de segurança pública em todo o país.

