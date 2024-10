Israelenses dizem ter matado vice-comandante de forças do Hezbollah

Foi na cidade de Nabatieh, no sul do Líbano

As Forças Armadas de Israel disseram nesta quarta-feira (30) que mataram o vice-comandante das Forças Radwan do Hezbollah na cidade de Nabatieh, no sul do Líbano.

Gaza

Uma série de ataques militares israelenses na Faixa de Gaza matou hoje pelo menos 20 pessoas, segundo médicos.

Oito pessoas foram mortas em um ataque na área de Salateen, em Beit Lahiya, no norte, perto de onde o Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 93 pessoas foram mortas ou desapareceram em um ataque aéreo israelense que atingiu ontem uma casa de vários andares.

Os Estados Unidos chamaram esse ataque de "horrível". Não houve comentários israelenses imediatos sobre nenhum dos ataques.

O serviço de emergência de Gaza disse que suas operações foram interrompidas devido à ofensiva israelense ao norte de Gaza, que já dura mais de três semanas. Israel afirma que sua campanha é para destruir o grupo militante palestino Hamas, cujos combatentes se reagruparam na região durante a guerra de um ano.

O Exército israelense enviou tanques para Beit Lahiya, Beit Hanoun e Jabalia, o maior dos oito campos históricos de Gaza e o foco da nova ofensiva militar.

Enquanto isso, os ataques israelenses no sul e no centro de Gaza mataram pelo menos sete palestinos no início desta quarta-feira, segundo médicos. No bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza, um ataque israelense matou cinco pessoas e feriu outras perto de uma clínica, disseram médicos e moradores.

O ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, matou 1.200 pessoas e mais de 250 reféns foram capturados e levados para Gaza, de acordo com os registros israelenses.

O número de mortos em decorrência do ataque aéreo e terrestre de retaliação de Israel em Gaza ultrapassou 43 mil, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

