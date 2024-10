Líbano: ataque israelense contra dirigente do Hezbollah fez 22 mortos

Os ataques israelenses no centro de Beirute que, segundo fonte libanesa, visavam também um dirigente do Hezbollah, matou 22 pessoas e fez 117 feridos, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.

Um dos ataques israelenses em Beirute, na noite dessa segunda-feira (10), visava um dirigente do Hezbollah, segundo adiantou a fonte à AFP, depois de uma série de assassinatos de dirigentes do movimento pró-iraniano, que durante bombardeios de Israel perdeu o seu líder Hassan Nasrallah.

A aviação israelense já matou uma dezena de quadros do Hezbollah desde 23 de setembro, quando a guerra chegou definitivamente ao território libanês.

O Ministério da Saúde do Líbano denunciou que 18 pessoas morreram e 92 ficaram feridas em consequências dos ataques das Forças Armadas israelenses no centro da capital Beirute.

Um primeiro ataque teve como objetivo um edifício residencial em Basta, na zona de Jatam al Anbyia, enquanto outro ocorreu em Ras al Nabaa, na área de Al Amillyé.

As áreas atacadas ficam relativamente próximas da embaixada francesa no Líbano e do Museu Nacional de Beirute.

O Exército israelense não divulgou qualquer ordem de evacuação prévia para essas áreas antes do ataque e, até o momento, ainda não se pronunciou.

As tensões entre Israel e o Hezbollah começaram há um ano, quando o grupo islâmico libanês começou a lançar mísseis contra o norte do território israelense em sinal de apoio à causa palestina.

O Exército israelense intensificou sua ofensiva contra o Hezbollah em meados de setembro, com bombardeios no sul do Líbano e na capital, Beirute, nos quais foi morta grande parte da liderança da milícia xiita, incluindo o líder Hassan Nasrallah .

Há pouco mais de uma semana, Israel iniciou também incursão terrestre no sul do Líbano.

