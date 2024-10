Monstruoso furacão Milton mira a costa do Golfo da Flórida

O furacão Milton deve crescer nesta terça-feira (8), enquanto passa pela Península de Yucatán, no México, a caminho da Costa do Golfo da Flórida, onde mais de 1 milhão de pessoas receberam ordem de retirada antes da chegada da monstruosa tempestade.

A costa oeste densamente povoada da Flórida, que ainda se recupera do devastador furacão Helene há menos de duas semanas, preparou-se para a chegada na área da Baía de Tampa na próxima quarta-feira.

Se o furacão subir diretamente pela baía, será a primeira vez que isso acontece desde 1921, quando a área de Tampa-São Petersburgo-Clearwater, hoje em expansão, era um relativo remanso.

"Milton tem o potencial de ser um dos furacões mais destrutivos já registrados na região centro-oeste da Flórida", disse o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA.

O Centro projetou ondas de tempestade de 3 a 4,5 metros ao longo de um trecho do litoral ao norte e ao sul da Baía de Tampa, criando a probabilidade de que a água do mar possa inundar áreas baixas. As previsões de chuvas de 127 a 254 milímetros ou mais ameaçam inundações repentinas mais para o interior.

Alguns dos 3 milhões de habitantes da região correram para se livrar dos montes de detritos deixados pelo Helene antes de atender às ordens de retirada.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse nesta terça-feira que o estado ativará 8 mil membros da Guarda Nacional e que está posicionando caminhões de suprimentos e equipamentos perto da área onde se espera que a tempestade atinja a costa.

"Agora é a hora de executar seu plano... mas esse tempo está se esgotando", disse, durante uma entrevista coletiva, pedindo aos moradores que prestem atenção aos avisos dos meteorologistas e às ordens locais de retirada.

O operador de balsa Ken Wood, 58 anos, passou a manhã de terça-feira correndo para arrumar seu caminhão na cidade de Dunedin, no Golfo, cerca de 39 km a oeste de Tampa, para evitar o impacto da tempestade com Andy, seu gato de 16 anos.

"Eu e Andy estamos indo para o norte desta vez e vamos fugir dessa coisa", disse.

Há duas semanas, Wood desafiou as ordens de retirada e se escondeu em sua casa durante o Helene. Wood descreveu essa como uma das experiências mais angustiantes de sua vida porque a casa foi atingida pela tempestade.

"Não cometeremos o mesmo erro novamente. Não vamos ficar aqui."

O condado de Pinellas, que inclui São Petersburgo, ordenou a retirada de mais de 500 mil pessoas. O Condado de Lee disse que 416 mil pessoas vivem em suas zonas de retirada obrigatória. Pelo menos seis outros condados costeiros ordenaram retiradas, incluindo o de Hillsborough, que abriga a cidade de Tampa.

*É proibida reprodução deste conteúdo