Nobel de Física premia descobertas sobre aprendizagem de máquinas

O Prêmio Nobel de Física foi atribuído a John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton por “descobertas e invenções fundamentais que permitem a aprendizagem de máquinas por meio de redes neurais artificiais”, anunciou nesta terça-feira (8) a Real Academia Sueca de Ciências.

Segundo o Comitê do Prêmio Nobel, que atribui os galardões, Hopfield e Hinton “utilizaram ferramentas da física para desenvolver métodos que estão na base do poderoso ‘machine-learning’ atual”.

Os dois cientistas, o primeiro norte-americano e o segundo britânico, têm realizado um trabalho importante com redes neurais artificiais desde a década de 1980, afirma o comitê em comunicado.

Inspirada na estrutura do cérebro, numa rede neuronal artificial os neurónios são representados por nós que “se influenciam uns aos outros por meio de conexões que podem ser comparadas a sinapses”, e a rede pode ser treinada, por exemplo, fortalecendo ou enfraquecendo essas ligações.

John J. Hopfield, professor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, “criou uma memória associativa que pode armazenar e reconstruir imagens e outros tipos de padrões em dados” informáticos, conhecida como rede de Hopfield.

Geoffrey E. Hinton, professor na Universidade de Toronto, no Canadá, criou a partir da Hopfield uma rede que utiliza um método diferente: a máquina de Boltzmann.

O cientista “usou ferramentas da física estatística” e a sua máquina pode “classificar imagens ou criar novos exemplos do tipo de padrão no qual foi treinada”, tendo dado início ao “desenvolvimento explosivo do ‘machine-learning’”.

Na entrevista de divulgação dos premiados com o Nobel da Física 2024, Ellen Moons, presidente do Comitê Nobel de Física, disse que o resultado do trabalho de Hopfield e Hinton já faz parte da vida cotidiana, por exemplo, no “reconhecimento facial e na tradução de línguas”.

Ao nível da física, as redes neurais artificiais são utilizadas em diversas áreas, como é o caso “do desenvolvimento de novos materiais com propriedades específicas”, acrescentou.

Os dois pesquisadores vão dividir um prêmio de aproximadamente 969 mil euros.

Este é o segundo Nobel anunciado este ano, depois do de Medicina, seguindo-se nos próximos dias os de Química, Literatura e da Paz.

O Nobel de Física já foi atribuído 118 vezes. No ano passado, coube a Anne L’Huillier, Ferenc Krausz e Pierre Agostini por observarem elétrons nos átomos na mais pequena fração de segundo.

Criado em 1895 pelo químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel (inventor da dinamite), o Prêmio Nobel foi concedido pela primeira vez em 1901.

O Nobel de Economia, criado em homenagem a Alfred Nobel e atribuído desde 1969, é anunciado em 14 de outubro.

