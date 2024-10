Tempestade tropical Trami mata 46 nas Filipinas

O número de mortos nas Filipinas em decorrência da tempestade tropical Trami subiu para 46 nesta sexta-feira (25), com 20 pessoas desaparecidas. As autoridades advertem que o fenômeno climático pode voltar e atingir o país com fortes chuvas e ventos na próxima semana.

Cerca de 240 mil pessoas estão abrigadas em centros de acolhimento, 7.510 passageiros presos em portos e 36 voos foram cancelados hoje, informou o governo. O presidente determinou que a assistência seja enviada às áreas mais afetadas.

A agência de defesa civil disse que as mortes e os feridos foram consequência de deslizamentos de terra, inundações e outros incidentes relacionados à tempestade, principalmente na região central de Bicol, que foi inundada por chuvas torrenciais.

"Faço essa promessa ao nosso povo: a ajuda está a caminho. Ela irá por terra, ar e até mesmo pelo mar", disse o presidente Ferdinand Marcos Jr. na rede social X.

O centro da tempestade tropical Trami, conhecida como Kristine, atingiu a ilha de Luzon na quinta-feira com ventos de quase 100 quilômetros por hora. Autoridades locais informaram que choveu o equivalente a dois meses em um dia.

A tempestade está se movendo sobre o Mar do Sul da China nesta sexta-feira, em direção ao Vietnã, mas a agência meteorológica alertou que o Trami poderá voltar e permanecer próximo à costa na próxima semana, devido a dois fenômenos climáticos próximos.

