Ataques israelenses atingem subúrbio de Damasco, diz agência síria

Israel atacou o subúrbio de Mazzeh, em Damasco, nesta sexta-feira (15), informou a agência de notícias estatal síria Sana, um dia após uma onda de ataques contra o que Israel disse serem alvos militantes na capital síria.

Explosões foram relatadas hoje,mais cedo, nas proximidades da capital síria. "A agressão israelense tem como alvo a área de Mazzeh em Damasco", disse a Sana, sem dar mais detalhes.

Não houve comentários imediatos de Israel.

Comandantes do grupo armado Hezbollah, do Líbano, e da Guarda Revolucionária, do Irã, com base na Síria, são conhecidos por residir em Mazzeh, de acordo com moradores que fugiram após ataques recentes que mataram algumas figuras importantes desses grupos.

Os blocos de edifícios altos de Mazzeh foram usados pelas autoridades no passado para abrigar líderes de facções palestinas, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica.

Quinze pessoas foram mortas na quinta-feira (14) em ataques israelenses a prédios residenciais nos subúrbios de Mazzeh e Qudsaya, informou a mídia estatal. Israel disse que os ataques tiveram como alvo locais militares e a sede da Jihad Islâmica.

Israel vem atacando o que chama de alvos ligados ao Irã na Síria há anos, mas intensificou a violência desde o ataque de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra do país contra a Faixa de Gaza.

Separadamente, o exército israelense disse que atacou na quinta-feira rotas de trânsito na fronteira sírio-libanesa que eram usadas para transferir armas para o Hezbollah.

A mídia estatal síria relatou que um ataque israelense destruiu completamente uma ponte na área de Qusayr, no sudoeste de Homs, na Síria, perto da fronteira com o norte do Líbano.

