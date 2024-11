Israel diz que cessar-fogo foi violado e dispara contra Sul do Líbano

Disparos de tanques israelenses atingiram seis regiões do Sul do Líbano nesta quinta-feira (28) e os militares israelenses disseram que o cessar-fogo com o Hezbollah foi violado. Segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI), suspeitos, alguns em veículos, chegarem a várias localidades da região sul.

Na quarta-feira (27), entrou em vigor um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo armado libanês Hezbollah, mediado pelos Estados Unidos e pela França, com o objetivo de permitir que pessoas de ambos os países pudessem voltar para suas casas nas regiões de fronteira destruídas por 14 meses de combates.

Os militares israelenses pediram aos moradores das cidades ao longo da faixa de fronteira que não voltassem ainda, para sua própria segurança.

Na manhã de quinta-feira, disparos de tanques israelenses atingiram seis áreas dentro dessa faixa de fronteira, segundo a mídia estatal e fontes de segurança libanesas.

Os projéteis atingiram Markaba, Wazzani e Kfarchouba, Khiyam, Taybe e as planícies agrícolas ao redor de Marjayoun, todas situadas a menos de dois quilômetros da Linha Azul que delimita a fronteira entre o Líbano e Israel. Uma das fontes de segurança disse que duas pessoas ficaram feridas em Markaba.

As famílias libanesas deslocadas de suas casas perto da fronteira sul tentaram retornar para verificar suas propriedades. Mas as tropas israelenses permanecem estacionadas no território libanês em cidades ao longo da fronteira e os repórteres da Reuters ouviram drones de vigilância sobrevoando partes do sul do Líbano.

Não houve comentários imediatos sobre os disparos dos tanques por parte do Hezbollah ou de Israel, que vêm lutando há mais de um ano em uma guerra paralela na Faixa de Gaza.

O acordo, um raro feito diplomático em uma região assolada por conflitos, encerraria o confronto mais mortal dos últimos anos entre Israel e o grupo militante apoiado pelo Irã. Mas Israel ainda está lutando contra seu outro inimigo, o grupo militante palestino Hamas, na Faixa de Gaza.

De acordo com os termos do cessar-fogo, as forças israelenses têm até 60 dias para se retirar do Sul do Líbano, mas nenhum dos lados pode lançar operações ofensivas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que havia instruído os militares a não permitir que os moradores voltassem às vilas próximas à fronteira.

O presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, principal interlocutor do Líbano na negociação do acordo, afirmou ontem que os moradores poderiam voltar para casa.

O Hezbollah disse que seus combatentes "continuam totalmente equipados para lidar com as aspirações e os ataques do inimigo israelense". Suas forças monitorarão a retirada de Israel do Líbano "com as mãos no gatilho".

O grupo foi enfraquecido por baixas e pela morte de seu líder Sayyed Hassan Nasrallah e de outros comandantes por Israel.