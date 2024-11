Rússia atinge infraestrutura da Ucrânia no maior ataque de drones

As forças russas realizaram o maior ataque de drones na Ucrânia durante a noite, cortando a energia de grande parte da região de Ternopil e danificando edifícios residenciais na área de Kiev, disseram autoridades ucranianas nesta terça-feira (26).

A intensificação dos ataques noturnos com drones às cidades ucranianas coincide com grande impulso da Rússia ao longo das linhas de frente no leste da Ucrânia, onde as forças russas obtiveram alguns dos maiores ganhos territoriais mensais desde 2022.

Dos 188 drones usados durante a noite, a Ucrânia abateu 76 e perdeu o rastro de 96, provavelmente devido à guerra eletrônica ativa, disse a Força Aérea. Cinco drones foram em direção à Bielorrússia.

"O inimigo lançou número recorde de drones de ataque Shahed e outros não identificados", afirmou. A Rússia usa drones "suicidas", produzidos de forma barata, e drones "chamarizes", que atraem as defesas aéreas ucranianas.

"Infelizmente, houve ataques a instalações de infraestrutura crítica, prédios particulares e de apartamentos foram danificados em várias regiões devido ao ataque maciço de drones", informou comunicado da Força Aérea, acrescentando que não houve registro de vítimas.

O ataque danificou a rede elétrica em Ternopil, uma importante cidade no oeste da Ucrânia, e cortou a energia de cerca de 70% da região, disse o governador Vyacheslav Nehoda na televisão nacional.

Ternopil, cerca de 220 quilômetros a leste da Polônia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e a região circundante tinham população de mais de 1 milhão de habitantes antes da invasão russa de fevereiro de 2022, que levou muitos ucranianos para o oeste.

"As consequências são ruins porque a instalação foi significativamente afetada e isso terá impacto no fornecimento de energia de toda a região por longo tempo", disse Nehoda.

A Rússia também atacou a capital Kiev durante a noite, afirmou a administração militar da cidade no Telegram, acrescentando que as unidades de defesa aérea destruíram mais de 10 drones russos.

A queda de detritos danificou quatro residências, dois prédios de apartamentos, duas garagens e um carro na região ao redor da capital, disse o governador Ruslan Kravchenko.

Os drones se aproximaram de Kiev em ondas e de diferentes direções, mas não houve danos ou feridos na cidade, declarou Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev, no Telegram.

A maior parte da Ucrânia ficou sob alerta de ataque aéreo durante a noite por horas, segundo dados da Força Aérea.

