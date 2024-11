Rússia faz primeiro ataque com mísseis contra Kiev desde agosto

Explosões ocorreram em Kiev na manhã desta quarta-feira (13), depois que autoridades disseram que a Rússia lançou seu primeiro ataque com mísseis contra a capital ucraniana desde agosto, forçando mulheres idosas e crianças a se abrigarem em uma estação de metrô subterrânea.

Os ucranianos estão esperando por um grande ataque com mísseis há meses, preocupados com a possibilidade de novo golpe no sistema de energia debilitado e de longos apagões com o início do inverno.

As defesas aéreas interceptaram dois mísseis de cruzeiro, dois balísticos e 37 drones em todo o país, informou a Força Aérea. Não houve registro de vítimas ou grandes danos em Kiev.

"Putin está lançando um ataque com mísseis contra Kiev neste momento", escreveu Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente, no Telegram.

Resíduos caíram na região ao redor de Kiev, ferindo um homem de 48 anos e causando incêndio em um armazém, disse o chefe da administração da região de Kiev.

Kiev vem enfrentando ataques de drones russos quase todas as noites há semanas. O prefeito da cidade, Vitali Klitschko, afirmou que um drone ainda estava sobrevoando o centro de Kiev pela manhã.

"Explosões na cidade. As forças de defesa aérea estão trabalhando. Fiquem em abrigos!", escreveu a administração da cidade de Kiev no Telegram.

Cerca de 100 moradores se abrigaram na estação central de metrô Universitet, incluindo crianças pequenas dormindo em tapetes de ioga e mulheres idosas sentadas em cadeiras dobráveis.

Alguns reclamaram da falta de sono devido aos ataques regulares de drones, que acionam o alerta de ataque aéreo que soa por toda a cidade e toca nos telefones.

"As manhãs estão totalmente arruinadas. Comecei a faculdade em setembro e todas as manhãs têm sido arruinadas pelos malditos russos. Não consigo dormir, não consigo pensar e tomo bebidas energéticas o tempo todo", disse Mykyta, adolescente que abraçava seu cachorro no metrô.

A Rússia visou instalações de energia ucranianas com ataques neste ano, causando apagões. A situação vem melhorando, mas as autoridades acreditam que o Kremlin pode planejar atacar a rede novamente em breve.

Andrii Kovalenko, funcionário sênior do Conselho Nacional de Segurança e Defesa, alertou que a Rússia estava pronta para realizar outro ataque "maciço" e havia acumulado grande número de mísseis de cruzeiro.

Após o ataque desta quarta-feira, a operadora da rede elétrica Ukrenergo disse que limitaria o fornecimento de eletricidade para empresas devido à redução "significativa" das importações de energia e da geração.

Apesar dos ataques regulares de drones, a Rússia não atingia Kiev com mísseis desde 26 de agosto, quando lançou grande ataque em todo o país que, segundo as autoridades, empregou mais de 200 drones e mísseis. Esse ataque matou sete pessoas, segundo a Ucrânia.

*(Reportagem adicional de Olena Harmash e Valentyn Ogirenko)

