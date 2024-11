Tempestade em Barcelona afeta 50 voos

A operadora de aeroportos da Espanha Aena informou, nesta segunda-feira (4), que 50 voos que deveriam decolar do aeroporto El Prat, em Barcelona, foram cancelados ou sofreram atrasos graves depois que uma tempestade atingiu a região.

Dezessete voos que deveriam aterrissar no El Prat na manhã de hoje foram desviados para aeroportos alternativos, informou a Aena em sua conta no X – antigo Twitter.

Uma tempestade de chuva e granizo atingiu a área de Barcelona, no leste da Espanha menos de uma semana depois que as piores enchentes do país mataram pelo menos 217 pessoas na região de Valência, 300 quilômetros ao sul.

A chuva parou no final da manhã de hoje (no horário local) e o aeroporto estava operando novamente, disse um porta-voz à agência de notícias Reuters.

Os serviços de trens urbanos da Catalunha também foram cancelados, afirmou o ministro dos Transportes, Oscar Puente, em um post em sua conta no X.