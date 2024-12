Avião comercial da Embraer cai com 67 passageiros no Cazaquistão

Um avião comercial da Azerbaijan Airlines, com 67 pessoas a bordo, incluindo 5 tripulantes, caiu perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, na madrugada desta quarta-feira (25), informam agências internacionais. A aeronave, um jato fabricado pela empresa brasileira Embraer, voava de Baku, no Arzeibaijão, para Grozny, capital da região da Chechênia, no sul da Rússia, mas acabou desviando da rota original até cair do lado oposto do Mar Cáspio.

O órgão regulador da aviação da Rússia afirmou que o desvio ocorreu por uma emergência, que pode ter sido causada por uma colisão com pássaros. Antes de cair, a aeronave voou perto do aeroporto de Aktau.

Vídeos do acidente divulgados em órgãos de imprensa e redes sociais mostram o avião descendo rapidamente antes de explodir ao atingir a costa, e uma espessa fumaça preta subindo. Relatos informam que passageiros ensanguentados e machucados foram vistos caminhando sobre a fuselagem que havia permanecido intacta.

O Ministério de Emergências do Cazaquistão disse em um comunicado que os bombeiros apagaram o incêndio e que haveria ao menos 32 sobreviventes, incluindo duas crianças, que foram levadas a um hospital próximo. Os corpos dos mortos estavam sendo resgatados.

O presidente Vladimir Putin expressou suas condolências, assim como Ilham Aliyev, o presidente do Azerbaijão. Aliyev decidiu deixar a Rússia, onde deveria participar de uma cúpula na quarta-feira (25), e voltar para casa. Ramzan Kadyrov, o líder da Chechênia apoiado pelo Kremlin, expressou suas condolências em uma declaração e disse que alguns dos que estavam sendo tratados no hospital estavam em condições extremamente sérias e que ele e outros rezariam por sua rápida recuperação.

Em nota, a Embraer, fabricante da aeoronave, lamentou o acidente e se colocou à disposição para ajudar as autoridades na investigação das causas da queda.

"Estamos profundamente tristes com a ocorrência de hoje, próximo a Aktau, no Cazaquistão. Os nossos pensamentos e sinceras condolências vão para as famílias, amigos, colegas e entes queridos afetados pelo ocorrido. Estamos acompanhando de perto a situação e continuamos totalmente empenhados em apoiar as autoridades competentes", disse a companhia.

