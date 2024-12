Catedral de Notre-Dame reabre cinco anos após incêndio

A Catedral de Notre-Dame de Paris reabre suas portas neste sábado (7), cinco anos e meio após ter sido arruinada por um incêndio devastador que destruiu sua torre e teto e desabou toda a obra-prima gótica em minutos.

A catedral medieval de 860 anos, um símbolo da França e de Paris, foi meticulosamente restaurada, com uma nova torre e abóbada de nervuras, seus arcobotantes e gárgulas de pedra esculpida retornaram à sua glória passada e as decorações de pedra branca e ouro brilhando mais do que nunca.

Na noite de 15 de abril de 2019, parisienses que correram para o local e telespectadores em todo o mundo assistiram com horror enquanto a torre e o teto da catedral desabavam no incêndio violento que ameaçava as principais torres do sino e toda a estrutura, que escapou por pouco da destruição.

"O planeta foi abalado naquele dia", disse o presidente francês Emmanuel Macron antes da cerimônia de abertura no sábado. "O choque da reabertura será -- eu acredito e quero acreditar -- tão forte quanto o incêndio, mas será um choque de esperança."

Em 2019, incêndio atingiu a Catedral de Notre-Dame, no centro de Paris. A fumaça pôde ser vista do topo do patrimônio considerado uma referência histórica da capital francesa. - REUTERS/Charles Platiau/Direitos Reservados





Macron, que está enfraquecido por uma profunda crise política em casa, terá a chance de esquecer esses infortúnios quando receber o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, o príncipe William do Reino Unido e dezenas de chefes de estado e governo, incluindo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, em uma cerimônia de abertura luxuosa.

Milhares de artesãos especialistas -- de carpinteiros e pedreiros a artistas de vitrais -- trabalharam sem parar nos últimos cinco anos, usando métodos antigos para restaurar, consertar ou substituir tudo o que foi destruído ou danificado.

A primeira pedra da catedral foi colocada em 1163, e a construção continuou por boa parte do século seguinte, com grandes restaurações e adições feitas nos séculos XVII e XVIII.

Victor Hugo ajudou a tornar a catedral um símbolo de Paris e da França quando a usou como cenário para seu romance de 1831, "O Corcunda de Notre-Dame". Quasimodo, o personagem principal, foi retratado em filmes de Hollywood, uma adaptação animada da Disney e em musicais.

Tanto dinheiro foi investido para a reforma de todo o mundo -- mais de 840 milhões de euros, de acordo com o gabinete de Macron -- que ainda há fundos sobrando para mais investimentos no edifício. A Igreja Católica agora espera que a catedral receba cerca de 15 milhões de visitantes anualmente.



*Reportagem adicional de Michaela Cabrera; Texto de Ingrid Melander