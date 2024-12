Israel mata 14 pessoas no norte de Gaza e ordena saídas no sul

Maioria morreu na cidade de Beit Lahiya, no extremo norte

Ataques militares israelenses mataram pelo menos 14 palestinos em toda a Faixa de Gaza nesta terça-feira (3), a maioria deles na cidade de Beit Lahiya, no extremo norte, disseram os médicos. O Exército de Israel estabeleceu novas ordens de retirada no sul do enclave.

Os médicos disseram que oito pessoas foram mortas em uma série de ataques em Beit Lahiya, enquanto quatro foram mortas em outros locais da Cidade de Gaza.

Mais tarde, um ataque aéreo israelense matou duas pessoas e feriu outras em Jabalia, o maior dos oito campos de refugiados históricos de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, segundo os médicos.

O Exército israelense tem operado em Jabalia e também nas cidades de Beit Lahiya e Beit Hanoun desde outubro. Suas forças mataram centenas de militantes nos três locais desde o início da operação, informou o Exército.

O Hamas, o grupo militante palestino que tem governado Gaza, e o braço armado da Jihad Islâmica disseram que seus combatentes mataram vários soldados israelenses em emboscadas durante o mesmo período.

Os palestinos acusaram o Exército israelense de tentar expulsar a população do extremo norte de Gaza com retiradas forçadas e bombardeios para criar uma área de amortecimento. O Exército nega isso e diz que voltou para lá a fim de evitar que os combatentes do Hamas se reagrupem em área da qual já tinham sido retirados.

O Serviço Civil de Emergência da Palestina informou que suas operações em Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun foram interrompidas por quase quatro semanas devido aos ataques israelenses contra suas equipes e à escassez de combustível.

Nesta terça-feira, o governo disse que 13 dos 27 veículos no centro e sul da Faixa de Gaza também estavam fora de operação devido à falta de combustível. Segundo a organização, 88 membros do Serviço de Emergência Civil foram mortos, 304 feridos e 21 detidos por Israel desde o início da guerra.

