Namíbia tem primeira mulher na presidência da República

A Namíbia elegeu a primeira mulher presidente. A vice Netumbo Nandi-Ndaitwah foi declarada vencedora das eleições presidenciais da semana passada, mantendo o histórico partido Swapo no poder.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), os resultados oficiais comprovaram que Nandi-Ndaitwah, de 72 anos, venceu com 57% dos votos no primeiro turno.

Seu partido, Swapo, no poder há 34 anos, vai assim se manter no cargo, apesar de os partidos da oposição terem rejeitado os resultados, alegando problemas técnicos que incluem a escassez de boletins de voto, o que levou os funcionários eleitorais a prolongar a votação até sábado (30), motivando os protestos da oposição.

O Swapo também manteve maioria no Parlamento e conseguiu evitar o destino dos partidos há muito no poder na vizinha África do Sul e no Botsuana, que perderam suas maiorias neste ano.

Nandi-Ndaitwah foi membro do movimento clandestino de independência da Namíbia, na década de 1970, e foi promovida a vice-presidente em fevereiro, após a morte do presidente Hage Geingob durante o mandato. Ela será a quinta presidente da Namíbia após a independência.

A Namíbia, que faz fronteira ao norte com Angola, é um extenso país na costa sudoeste de África, com mais do dobro do tamanho da Alemanha, mas com apenas 3 milhões de habitantes, o que a torna um dos países menos povoados do mundo, e é uma das democracias mais estáveis da África.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.