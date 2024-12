Rebeldes sírios entram nos subúrbios da cidade-chave de Homs

Rebeldes sírios entraram nos subúrbios da cidade-chave de Homs neste sábado (7) pressionando um avanço relâmpago de uma semana enquanto as linhas de frente entram em colapso em todo o país e as forças do governo lutam para salvar o governo de 24 anos do presidente Bashar al-Assad.

Um morador de Homs e fontes do exército e rebeldes disseram que os insurgentes violaram as defesas do governo do norte e leste da cidade.

Os militares sírios não comentaram imediatamente os relatos.

Os combates ocorreram ao norte da cidade estrategicamente vital de Homs desde o final da sexta-feira (6), com as forças do governo reforçando e usando ataques aéreos intensos para atacar os rebeldes.

Os insurgentes também tomaram quase todo o sudoeste em 24 horas e avançaram para 30 km de Damasco, enquanto as forças do governo recuaram para posições mais defensivas, disseram os rebeldes.

Ressaltando a possibilidade de uma nova revolta na própria capital, manifestantes em um subúrbio de Damasco derrubaram uma estátua do pai de Assad e a destruíram em pedaços.

Assad permanece em Damasco, disse à agência de notícias estatal da Síria.

Desde a invasão dos rebeldes em Aleppo há uma semana, as defesas do governo ruíram em uma velocidade vertiginosa, enquanto os insurgentes tomaram uma série de grandes cidades e se levantaram em lugares onde a rebelião parecia ter acabado há muito tempo.

As ameaças gêmeas à estrategicamente vital Homs e à capital Damasco agora representam uma ameaça existencial às décadas de governo de Assad na Síria e à influência contínua de seu principal apoiador regional, o Irã.

O ritmo dos eventos surpreendeu as capitais árabes e levantou temores de uma nova onda de instabilidade regional.

A guerra civil da Síria, que eclodiu em 2011 como uma revolta contra o governo de Assad, arrastou grandes potências externas, criou espaço para militantes jihadistas planejarem ataques ao redor do mundo e enviou milhões de refugiados para estados vizinhos.

Assad há muito tempo confiava em aliados para subjugar os rebeldes, com bombardeios de aviões de guerra russos, enquanto o Irã enviava forças aliadas, incluindo o Hezbollah do Líbano e a milícia iraquiana para reforçar o exército sírio e invadir redutos insurgentes.



*Reportagem de Timour Azhari e Tom Perry em Beirute, Suleiman Khalidi em Amã, Parisa Hafezi em Dubai, Alexander Cornwell em Manama, Adam Makary e Menna Alaa El Din no Cairo, Andrew Mills em Doha e Jonathan Spicer em Istambul; Texto de Angus McDowall