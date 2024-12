Rede elétrica de Porto Rico entra em colapso, deixando ilha às escuras

Os porto-riquenhos ficaram sem eletricidade na véspera do Ano Novo, depois que uma falha na rede elétrica deixou quase toda a ilha sem energia.

Cerca de 90% dos consumidores estavam sem energia às 9h30 de terça-feira (31) no horário local (10h30, no horário de Brasília), de acordo com o portal em tempo real da distribuidora de energia LUMA Energy.

Provavelmente levará de 24 a 48 horas para que as luzes sejam religadas, "se as condições permitirem", informou a LUMA em comunicado.

"Embora a causa da interrupção esteja sendo investigada, os resultados preliminares apontam para uma falha em uma linha subterrânea", acrescentou a LUMA.

Ivan Baez, porta-voz da geradora de energia Genera, classificou a falha na rede como um "incidente grave" em entrevista a uma rádio local.

Ele disse que a linha que se acredita ter falhado era operada pela LUMA e derrubou usinas pertencentes à Genera, bem como geradores privados.

O governador de Porto Rico, Pedro Pierluisi, disse em postagem nas redes sociais que o governo estava "exigindo respostas e soluções" da LUMA e da Genera.

Porto Rico lida, há muito tempo, com interrupções crônicas de energia devido ao colapso de sua infraestrutura. A ilha foi duramente atingida pelo furacão Maria, uma tempestade de categoria 4, em 2017.