Cessar-fogo entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza entra em vigor

O cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza entrou em vigor às 11h15 locais (6h15 em Brasília), anunciou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Israel fez o anúncio depois de receber do Hamas os nomes dos três reféns que serão libertados hoje como parte do acordo, e depois de informar às suas famílias. O cessar-fogo na Faixa de Gaza começou com quase três horas de atraso relativamente ao horário inicialmente previsto.

Ontem (18), o primeiro-ministro de Israel ameaçou não cumprir o acordo de cessar-fogo até que recebesse do Hamas os nomes dos três reféns que devem ser libertados hoje (19). Os nomes das reféns anunciados pelo Hamas são Romi Gonen, de 24 anos, Emily Damari, de 28 anos, e Doron Steinbrecher, de 31 anos.

“O primeiro-ministro ordenou ao exército que o cessar-fogo, que deveria entrar em vigor às 8h30, não começará até que Israel tenha a lista dos reféns libertados, que o Hamas se comprometeu a dar”, disse o gabinete de Benjamin Netanyahu em comunicado.

A primeira fase do cessar-fogo, que durará seis semanas, prevê a cessação das hostilidades e a libertação de reféns detidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinos detidos por Israel.

Anunciado na quarta-feira (15) pelos mediadores, o acordo visa, segundo o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, conduzir a prazo a “um fim definitivo da guerra”, desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, durante o qual os reféns foram raptados.

