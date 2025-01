Coreia do Sul: caixa-preta parou gravação 4 minutos antes de acidente

As duas caixas-pretas do jato fabricado pela Boeing envolvido no pior desastre de aviação em solo sul-coreano pararam de gravar cerca de quatro minutos antes do acidente, segundo o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul no sábado.

Investigadores sul-coreanos disseram anteriormente que os dados de voo e os gravadores de voz da cabine eram essenciais para descobrir a causa do acidente do mês passado, que matou 179 pessoas.

O acidente aconteceu cerca de quatro minutos depois que o piloto do avião, operado pela Jeju Air, relatou uma colisão com pássaros.

Autoridades que investigam o acidente planejam analisar o que fez as caixas-pretas pararem de gravar, informou o ministério em um comunicado.

O gravador de voz foi inicialmente analisado na Coreia do Sul e, quando foi constatada a falta de dados, ele foi enviado para um laboratório do National Transportation Safety Board dos Estados Unidos, disse o ministério.

Gravadores de caixa preta coletam dados sobre comunicações envolvendo pilotos na cabine, bem como sobre o desempenho dos sistemas da aeronave durante o voo.

O voo 7C2216, da Jeju Air, que partiu da capital tailandesa Bangcoc para Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, fez um pouso forçado de barriga e ultrapassou a pista do aeroporto regional em 29 de dezembro, explodindo em chamas após atingir um muro. Apenas duas pessoas sobreviveram, ambas membros da tripulação que estavam sentados na região da cauda da aeronave.