Forças israelenses matam 22 pessoas no sul do Líbano

Forças israelenses mataram 22 pessoas no sul do Líbano neste domingo (26), conforme o prazo para sua retirada expirava e milhares de pessoas tentavam retornar para suas casas desafiando as ordens militares israelenses, disseram autoridades libanesas.

Israel disse na sexta-feira (24) que manteria tropas no sul além do prazo deste domingo estabelecido em um cessar-fogo mediado pelos EUA que interrompeu a guerra do ano passado com o Hezbollah, dizendo que o Líbano ainda não havia cumprido totalmente os termos que exigiam que o sul do país ficasse livre das armas do Hezbollah e que o Exército libanês fosse mobilizado.

O Exército libanês apoiado pelos EUA, que informou que um de seus soldados estava entre os mortos pelas forças israelenses neste domingo, acusa Israel de procrastinar sua retirada.

O conflito Hezbollah-Israel foi travado em paralelo com a guerra de Gaza, e atingiu o auge em uma grande ofensiva israelense que desalojou mais de um milhão de pessoas no Líbano e deixou o grupo apoiado pelo Irã muito enfraquecido.

O Ministério da Saúde do Líbano disse que 22 pessoas foram mortas e outras 124 ficaram feridas em vários locais no sul do país, como resultado do que descreveu como ataques israelenses a cidadãos enquanto tentavam entrar em suas cidades ainda ocupadas.

Os militares israelenses disseram que suas tropas "operando no sul do Líbano dispararam tiros de advertência para remover ameaças em várias áreas onde suspeitos foram identificados se aproximando das tropas". Também disse que "vários suspeitos ... que representavam uma ameaça iminente" foram presos.

A televisão al-Manar do Hezbollah, transmitindo de vários locais no sul, mostrou imagens de moradores se movendo em direção às aldeias no início do domingo, alguns segurando a bandeira do grupo e imagens de combatentes do Hezbollah mortos na guerra.

Um porta-voz militar israelense, dirigindo-se ao povo do sul do Líbano em um post no X, acusou o Hezbollah de tentar "esquentar a situação" e disse que o Exército israelense iria "num futuro próximo" informá-los sobre os lugares para os quais eles podem retornar.

O Hezbollah colocou o ônus sobre o Estado libanês para garantir a retirada de Israel.

O parlamentar do Hezbollah Hassan Fadlallah disse que o Líbano está comprometido com o acordo de cessar-fogo, mas que Israel se voltou contra ele com o apoio dos EUA. A Casa Branca disse na sexta-feira que uma extensão curta e temporária do cessar-fogo era urgentemente necessária.