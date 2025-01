Incêndios florestais fora de controle cercam Los Angeles; 5 morreram

Incêndios florestais violentos cercavam Los Angeles nesta quarta-feira, matando pelo menos cinco pessoas, destruindo centenas de construções e levando os recursos de combate a incêndios e o abastecimento de água ao limite, enquanto mais de 100.000 pessoas receberam ordem de retirada.

Ventos fortes estavam dificultando os esforços de combate ao fogo e alimentando os incêndios, que se expandiram sem impedimentos desde que começaram na terça-feira.

Cinco incêndios separados ardiam no Condado de Los Angeles, de acordo com as autoridades estaduais, incluindo duas conflagrações que mantiveram a cidade em um movimento de pinça.

No lado oeste, o incêndio Palisades consumiu 6.406 hectares e 1.000 construções nas colinas entre Santa Monica e Malibu, descendo o Topanga Canyon até atingir a barreira natural de fogo do Oceano Pacífico na terça-feira. Esse já era um dos incêndios mais destrutivos da história de Los Angeles.

A leste, no sopé das montanhas de San Gabriel, o incêndio de Eaton atingiu mais 4.289 hectares e matou pelo menos cinco pessoas, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, à rádio KNX. A empresa privada de previsão AccuWeather estimou os danos iniciais e as perdas econômicas em mais de 50 bilhões de dólares.

"Estamos enfrentando um desastre natural histórico. E acho que isso não pode ser dito de forma suficientemente forte", disse Kevin McGowan, diretor de gerenciamento de emergências do Condado de Los Angeles, em uma coletiva de imprensa.

O céu sobre Los Angeles ficou vermelho em algumas áreas e foi coberto por uma fumaça espessa. Quase 1 milhão de residências e empresas ficaram sem energia no condado de Los Angeles, de acordo com o site PowerOutage.us.

"O vento soprava forte, as chamas estavam a cerca de 9 a 12 metros de altura, e você ouvia 'pop, pop, pop'. Parecia uma zona de guerra", disse Kevin Williams, que deixou Eaton Fire, à Reuters em um centro de retirada em Pasadena, descrevendo os botijões de gás nas casas de seus vizinhos que começaram a explodir sob o calor das chamas.

Falta de água

Três incêndios menores no condado também sobrecarregaram os recursos de combate a incêndios que já haviam se esgotado, com a escassez de água afetando Pacific Palisades, um enclave costeiro de luxo.

"Não há bombeiros suficientes no condado de Los Angeles para lidar com quatro incêndios separados dessa magnitude", disse o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone.

A demanda por água também fez com que alguns hidrantes ficassem secos em Pacific Palisades depois que o último dos três grandes tanques de água da área ficou vazio, segundo as autoridades.

"Levamos o sistema ao extremo. Estamos combatendo um incêndio florestal com sistemas urbanos de água, e isso é realmente desafiador", disse Janisse Quinones, diretora executiva do Departamento de Água e Energia de Los Angeles, em uma coletiva de imprensa.

Com os ventos e a fumaça limitando a capacidade de oferecer apoio aéreo, os bombeiros ficaram sem água suficiente para combater as chamas.

Aninhado nas colinas com vistas espetaculares do oceano, Pacific Palisades é um dos bairros mais caros do país, com uma casa típica avaliada em 3,7 milhões de dólares no final de 2023, de acordo com a Zillow, mais do que todos os outros códigos postais dos Estados Unidos, com exceção de quatro.

Também é o lar de muitas estrelas do cinema, da televisão e da música, incluindo Jamie Lee Curtis, Mandy Moore e Mark Hamill, todos forçados a deixar suas casas.

Os incêndios ocorrem em um momento especialmente vulnerável para o sul da Califórnia, que ainda não registrou chuvas significativas desde o início do ano hidrológico em outubro. Em seguida, vieram os poderosos ventos de Santa Ana, trazendo o ar seco do deserto do leste em direção às montanhas costeiras, atiçando as chamas dos incêndios florestais enquanto sopravam sobre os topos das colinas e desciam pelos canyons.

Os cientistas disseram que os incêndios, que irromperam bem fora da temporada tradicional de incêndios florestais, marcam o que há de mais recente em extremos climáticos que provavelmente aumentarão ainda mais à medida que as temperaturas globais continuarem a subir nas próximas décadas.

* Tradução Redação São Paulo

* É proibida a reprodução deste conteúdo