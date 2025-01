Morre ex-líder da extrema-direita francesa Jean-Marie Le Pen

O líder e fundador do partido de extrema-direita francês Frente Nacional morreu esta terça-feira (7), aos 96 anos, na região de Paris, em um hospital onde estava internado há várias semanas. A informação foi anunciada pela família de Jean-Marie Le Pen à agência France Presse.

“Jean-Marie Le Pen, rodeado pela sua família e amigos, foi chamado de volta a Deus às 12h (8h em Brasília) de terça-feira", declarou sua família num comunicado enviado à AFP.

O nacionalista Jean-Marie Le Pen assegurou a longevidade da extrema-direita na França nos últimos 50 anos.

Desde o seu primeiro mandato em 1956, até à despedida da vida política em 2019, o líder direitista teve um impacto profundo na vida política francesa, tendo chegado ao segundo turno das eleições presidenciais de 2002, que perdeu contra Jacques Chirac.

A sua filha, Marine Le Pen, sucedeu-lhe na liderança do partido que veio a se transformar nos últimos anos, inclusive com uma mudança de nome. O agora denominado Rassemblement National (Reunião Nacional) é uma das principais forças políticas do país.