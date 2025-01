Motorista de atropelamento em Nova Orleans pode não ter agido sozinho

Um homem de 42 anos do Texas atingiu com uma caminhonete uma multidão que comemorava o dia de Ano Novo no Bairro Francês de Nova Orleans e depois abriu fogo contra a polícia, matando 15 pessoas e ferindo 30, em um ataque na madrugada de quarta-feira (1º) que o FBI disse ser um possível ato de terrorismo.

O suspeito, identificado pelo FBI como Shamsud-Din Jabbar, um cidadão norte-americano do Texas, morreu no local durante o tiroteio com a polícia, segundo as autoridades. Jabbar serviu no Exército dos EUA.

O incidente ocorreu às 3h15 (horário local) perto do cruzamento das ruas Canal e Bourbon, um destino turístico histórico no Bairro Francês da cidade, conhecido por atrair grandes multidões com sua música e bares.

Uma bandeira do Estado Islâmico foi encontrada no veículo, o que levou a uma investigação sobre possíveis ligações com organizações terroristas, informou o FBI em um comunicado. O FBI disse que o veículo parecia ter sido alugado.

"Não acreditamos que Jabbar tenha sido o único responsável. Estamos investigando agressivamente todas as pistas, inclusive as de seus conhecidos associados", disse Alethea Duncan, agente especial assistente encarregada do FBI, em uma entrevista à imprensa.

Indagado sobre quantos possíveis cúmplices o FBI estava investigando, ela disse que era uma "série de suspeitos" e pediu que qualquer pessoa que teve contato com Jabbar nas últimas 72 horas entrasse em contato com as autoridades.

Investigadores encontraram armas e um possível dispositivo explosivo no veículo, e outros possíveis dispositivos explosivos foram encontrados no Bairro Francês, informou o FBI. Dois dispositivos explosivos foram colocados em segurança, disse Duncan.

Ela confirmou o número de 10 mortos, depois que um parlamentar disse que o número poderia ter aumentado.

As autoridades adiaram por 24 horas o Sugar Bowl, um clássico jogo de futebol americano universitário disputado em Nova Orleans no dia de Ano Novo, segundo os organizadores do evento. A cidade também será o local do Super Bowl da NFL em 9 de fevereiro.

Um líder da cidade descreveu o agressor dizendo que estava com equipamento militar completo. "Isso não é apenas um ato de terrorismo, isso é maldade", disse a chefe de polícia Anne Kirkpatrick para a imprensa.

“Ele estava decidido a criar a carnificina e os danos que causou”, afirmou Kirkpatrick em uma entrevista anterior.

Kirkpatrick informou ainda que o motorista, que desviou de barricadas, atirou e feriu dois policiais depois que o veículo bateu. Os policiais estavam em condição estável, acrescentou ela.

"Conforme procuramos um motivo, lembrem-se de que não há como dar sentido ao mal," completou.

Cerca de 400 policiais estavam em serviço no Bairro Francês no momento do incidente, segundo a polícia.

"Esta é uma situação fluida e estamos em coordenação com várias agências de segurança locais e federais para garantir uma investigação completa e minuciosa para levar à Justiça aqueles que possam ter participado desse incidente", disse o governador da Louisiana, Jeff Landry, no X.

"Ato Horrível"

Um vídeo verificado feito por uma participante das comemorações mostra pelo menos dois corpos retorcidos na rua, com um deles deitado no que parece ser uma poça de sangue. Um outro participante é visto ajoelhado junto a um dos corpos enquanto um grupo de militares com uniformes verdes e portando armas de fogo passa correndo.

Os feridos foram levados a pelo menos cinco hospitais diferentes, de acordo com o NOLA Ready, o departamento de emergências da cidade.

Um casal disse à CBS News que ouviu barulhos de batidas vindas do final da rua e, em seguida, viu uma caminhonete branca atravessar uma barricada "em alta velocidade".

Zion Parsons, de 18 anos, disse ao NOLA.com que ele e seus dois amigos estavam saindo de um restaurante na Bourbon Street quando ouviram um tumulto e viram um veículo branco vindo em sua direção.

Ele disse que se esquivou do veículo, mas um de seus amigos foi atingido, com a perna "torcida e contorcida ao redor das costas".

"Você pode olhar e ver corpos, apenas corpos de pessoas, sangrando, ossos quebrados", disse ele.

Em resposta aos ataques de veículos em mercados abertos em todo o mundo, Nova Orleans estava em processo de remoção e substituição das barreiras de aço que restringem o tráfego de veículos na zona de pedestres da Bourbon Street. O status do projeto não estava claro no momento do ataque desta quarta-feira.

A construção começou em novembro de 2024 e estava programada para continuar até fevereiro de 2025, de acordo com um site da cidade.

No mês passado, na Alemanha, um homem de 50 anos foi acusado de várias acusações de assassinato e tentativa de assassinato depois que a polícia disse que ele jogou um carro no meio de multidões em um mercado de Natal em Magdeburg, matando cinco pessoas e ferindo dezenas.

O presidente norte-americano, Joe Biden, ligou para a prefeita da cidade para oferecer total apoio federal. O presidente eleito Donald Trump disse que seu novo governo ajudaria Nova Orleans enquanto investiga e se recupera do que ele chamou de um ato de pura maldade.

(Reportagem de Brian Thevenot em Nova Orleans, Nilutpal Timsina em Bengaluru, David Shepardson em Washington e Ismail Shakil em Ottawa)

