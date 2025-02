Avião da Delta capota ao pousar em Toronto e deixa 18 feridos

Um voo da Delta Air Lines capotou ao pousar no Aeroporto Pearson, de Toronto, nesta segunda-feira, em meio a ventos fortes depois de uma nevasca, deixando feridas 18 das 80 pessoas a bordo, segundo as autoridades.

As autoridades acrescentaram que três pessoas no voo que partiu do Aeroporto Internacional de Minneapolis-St. Paul sofreram ferimentos graves, entre elas uma criança.

A Delta disse que um avião CRJ900, operado pela sua subsidiária Endeavor Air, se envolveu em um acidente de uma única aeronave com 76 passageiros e quatro tripulantes a bordo. O CRJ900, fabricado pela canadense Bombardier, pode acomodar até 90 pessoas.

As autoridades canadenses disseram que investigariam a causa do acidente, que ainda não era conhecida.

"A aeronave está de cabeça para baixo e em chamas", disse um funcionário de emergência à torre de controle de tráfego aéreo depois que um controlador notou que alguns passageiros estavam andando perto do avião acidentado, de acordo com uma gravação do incidente publicada no liveatc.net.

Um usuário de redes sociais publicou um vídeo dos momentos posteriores mostrando um carro de bombeiros jogando água no avião que estava de barriga para cima na pista coberta de neve.

“Estamos em Toronto. Acabamos de pousar. Nosso avião teve um acidente. Está de cabeça para baixo. Os bombeiros estão no local. De cabeça para baixo. Todo mundo, a maioria, parece ok. Estamos todos saindo. Há alguma fumaça”, disse o usuário do Facebook John Nelson, no vídeo.

O Aeroporto Pearson havia dito mais cedo nesta segunda-feira que estava lidando com ventos fortes e temperaturas baixas, enquanto as companhias aéreas tentavam compensar voos perdidos após uma nevasca no fim de semana despejar 22 cms de neve no aeroporto.

Entre as pessoas feridas, duas foram levadas por via aérea para centros de trauma e uma criança foi transportada para um hospital infantil, disse o supervisor Lawrence Saindon, da Peel Regional Paramedic Services.

Todas as 18 pessoas feridas eram passageiros e foram levadas para hospitais da região, informou a Delta em um comunicado.

O Aeroporto de Toronto ficou fechado por mais de duas horas antes que as partidas e chegadas fossem retomadas. Isso provocou atrasos e desvios para outros aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional Trudeau, de Montreal, que afirmou que estava se preparando para receber vários voos desviados que poderiam causar mais atrasos.

O Conselho de Segurança de Transporte (TSB, na sigla em inglês) do Canadá disse que estava mobilizando uma equipe de investigadores, e o Conselho de Segurança Nacional de Transportes dos EUA afirmou que uma equipe de investigadores auxiliaria o Conselho canadense.

A Mitsubishi Heavy Industries do Japão, que fechou um acordo para comprar o programa de aeronaves CRJ da Bombardier em 2020, disse que estava ciente do incidente e que cooperaria totalmente com a investigação.

O acidente no Canadá aconteceu após outros recentes na América do Norte no fim de janeiro. Um helicóptero do Exército colidiu com um jato de passageiros em Washington, matando 67 pessoas, enquanto pelo menos sete pessoas morreram quando um avião de transporte médico caiu na Filadélfia e 10 morreram em um acidente de avião de passageiros no Alasca.

* Reportagem de Allison Lampert em Montreal e Ryan Patrick Jones em Toronto; Reportagem adicional de David Shepardson, Kanishka Singh e Jasper Ward em Washington

