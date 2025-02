Bombardeio noturno com mísseis e drones atinge Kiev

Um ataque com mísseis russos contra a capital ucraniana, durante a noite, matou pelo menos um civil e feriu quatro, provocando vários incêndios na cidade de 3 milhões de habitantes, informaram nesta quarta-feira (12) as autoridades ucranianas.

Uma série de poderosas explosões abalou Kiev por volta das 2h30 (hora local), quando as autoridades locais revelaram que as defesas aéreas estavam ativas para impedir os ataques.

Autoridades locais disseram na plataforma Telegram que pelo menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, entre elas uma criança de nove anos, no ataque. Segundo o Exército ucraniano, seis dos sete mísseis balísticos e 71 drones lançados pela Rússia durante a noite foram abatidos.

Fotos divulgadas pelos serviços de emergência mostram socorristas a apagar as chamas que envolviam a estrutura de um edifício não residencial nos arredores de Kiev.

O ataque noturno também danificou infraestruturas críticas e feriu duas pessoas na região norte de Chernihiv, segundo as autoridades.

Ataque ucraniano

As forças ucranianas lançaram um ataque de drones nesta quarta-feira na cidade de Enerhodar, perto da Central Nuclear de Zaporizhia, controlada pela Rússia, no sul da Ucrânia, informou o governador da região.

Os drones atingiram um parque de estacionamento a cerca de 300 metros de um dos reatores da central, escreveu Yevgeny Balitsky no Telegram.

A Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea), órgão de vigilância nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), colocou monitores permanentes na central e pediu às duas partes que se abstenham de ataques contra as instalações.

Putin “não prepara a paz”

Para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, os ataques com mísseis e drones russos em Kiev, na madrugada de hoje, mostram que Vladimir Putin “não está preparando a paz”.

“Esse terror russo contra a Ucrânia não vai parar por si só”, frisou o presidente ucraniano que apelou novamente à unidade dos aliados para colocar um fim justo à guerra.

“Putin não está se preparando para a paz. Continua a matar ucranianos e a destruir cidades. Só medidas fortes e pressão sobre a Rússia podem pôr fim a esse terror. O que precisamos agora é da unidade e do apoio de todos os nossos aliados nesta luta por um fim justo para a guerra”, afirmou Zelensky em mensagem publicada na internet.

Nos últimos meses, Kiev e Moscou aumentaram o número de ataques contra as infraestruturas energéticas da outra parte.

Nessa terça-feira (11), Moscou reivindicou a responsabilidade pela tomada de uma nova aldeia na região ucraniana de Donetsk, Yasenove, a cerca de dez quilômetros a leste da região de Dnipro, que as forças russas poderão em breve alcançar pela primeira vez. Sem certezas quanto à continuidade da ajuda americana, a Ucrânia encontra-se em posição difícil, no momento em que o Exército russo avança há um ano.

As perspectivas de novas negociações de paz para acabar com a guerra que a Rússia lançou na Ucrânia há quase três anos aumentaram depois de o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ter afirmado que estava em contato com Kiev e Moscou.

Zelenskiy também disse na terça-feira que Kiev em breve manterá conversações com funcionários dos EUA.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.