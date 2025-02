Mpox ainda é emergência de saúde, diz OMS

O surto de mpox ainda é uma emergência de saúde pública, disse a Organização Mundial da Saúde nesta quinta-feira.

A OMS, que declarou a emergência pela primeira vez em agosto do ano passado, disse que sua decisão se baseou no aumento contínuo do número de casos de mpox e na disseminação geográfica do surto.

A agência acrescentou que a violência no leste da República Democrática do Congo, que dificultou seu plano de resposta, também foi um fator.

Uma emergência de saúde pública de interesse internacional é a forma mais alta de alerta da OMS e é declarada pelo diretor-geral da agência após a orientação de um grupo de especialistas externos. Uma forma diferente de mpox também foi classificada como uma emergência em 2022-2023.

A nova forma de mpox, clade Ib, continua a afetar predominantemente a República Democrática do Congo, mas Uganda e Burundi também foram significativamente afetados, de acordo com um relatório recente da OMS. Também foram registrados casos relacionados a viagens em países como Tailândia e Reino Unido.

Globalmente, houve mais de 21.000 casos confirmados por testes laboratoriais desde o início de 2024, incluindo 70 mortes, principalmente no Congo, de acordo com a OMS. No ano passado, também foram registrados mais de 50.000 casos suspeitos e mais de 1.000 mortes. A confirmação de casos tem sido um desafio em áreas com menor capacidade.

A mpox é uma infecção viral que se espalha por meio de contato próximo e normalmente causa sintomas semelhantes aos da gripe e lesões cheias de pus. Geralmente é leve, mas pode ser letal.

