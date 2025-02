Papa Francisco volta a melhorar; prognóstico ainda é “cauteloso”

A saúde do papa Francisco segue melhorando, afirmou o Vaticano nesta quinta-feira, fazendo uma avaliação cautelosamente otimista sobre o pontífice de 88 anos, que ainda luta contra uma dupla pneumonia.

O papa passará sua 14ª noite no hospital Gemelli, em Roma, com uma infecção respiratória severa, que resultou em várias complicações.

“A condição clínica do Santo Padre continuou mostrando melhora hoje”, informou a mais recente atualização sobre o estado de saúde de Francisco.

Os médicos deram ao papa um prognóstico “cauteloso” em razão da “complexidade do cenário clínico”. Isso significa que, na avaliação deles, o pontífice ainda não está fora de perigo.

Uma autoridade do Vaticano, contudo, lembrou que foi o segundo comunicado que não descrevia o estado de Francisco como “crítico”. “Talvez possamos dizer que ele já superou a fase mais crítica”, disse.

O comunicado informa que o papa ainda recebe suplementação de oxigênio por meio de uma máscara de ventilação, que cobre o nariz e a boca. A fonte do Vaticano afirmou que a máscara oferece um fluxo mais confortável do que o feito pelo tubo nasal que Francisco estava usando.

A autoridade afirmou que o uso da máscara não indica novas dificuldades do pontífice para respirar.

Conhecido por trabalhar à exaustão, Francisco continuou liderando o Vaticano a partir do hospital. O Vaticano tem sido muito mais aberto quanto à saúde do papa do que no passado, tentando limitar a disseminação de desinformação.

Comunicados curtos pela manhã precedem atualizações diárias e mais encorpadas à noite.

* Reportagem de Crispian Balmer e Joshua McElwee; reportagem adicional de Claudia Checca

