Papa permanecerá no hospital enquanto for necessário, diz Vaticano

O papa Francisco continuará seu tratamento contra uma infecção respiratória no hospital, onde permanecerá o tempo que for necessário, informou neste sábado um porta-voz do Vaticano.

“Vamos ver como ele reage ao tratamento”, disse Matteo Bruni, diretor do gabinete de imprensa do Vaticano. “Eu não tenho uma data precisa para isso.”

O papa dormiu bem no hospital na noite de sexta-feira e sua febre não subiu durante a madrugada, afirmou Bruni. Espera-se que Francisco continue sendo submetido a exames neste sábado, acrescentou.

Uma autoridade do Vaticano, falando sem autorização da instituição, disse que o papa não teve febre na manhã deste sábado.

O pontífice, que tem 88 anos, tem sofrido com bronquite há mais de uma semana e foi levado ao hospital Gemelli, em Roma, onde foi submetido a uma cirurgia para reparar uma hérnia abdominal.

Do lado de fora do hospital, no sábado, grupos de pessoas estavam se reunindo sob uma famosa estátua de João Paulo II para orar por Francisco.

* Reportagem de Joshua McElwee e Giselda Vagnoni

