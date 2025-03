Aprovado plano da Comissão Europeia para rearmar Europa

Os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) estão alinhados e aprovaram nessa quinta-feira (6) o plano da Comissão Europeia para rearmar a Europa.

A aprovação, por unanimidade, foi comemorada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Quanto ao reforço do apoio à Ucrânia, a Hungria foi o único país da UE a vetar. Os restantes 26 Estados-membros deram luz verde ao acordo.

Para o presidente do Conselho Europeu, a decisão de Budapeste não é comprometedora.

António Costa adiantou que há Estados que já decidiram entregar mais verbas para o apoio militar.

Ataque em massa

O governo de Kiev sinalizou nas últimas horas o bombardeio em massa de infraestruturas energéticas ucranianas pelas forças russas, durante a noite dessa quinta-feira, a poucos dias de uma reunião diplomática entre norte-americanos e ucranianos na Arábia Saudita.

Em várias regiões da Ucrânia, as “infraestruturas de energia e de gás” voltaram a ser alvo de “bombardeios maciços de mísseis e drones”, escreveu o ministro da Energia, Guerman Galushchenko, no Facebook.

“Sempre que possível, as equipes de resgate e os engenheiros de energia trabalham para eliminar as consequências. Estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para estabilizar o fornecimento de energia e gás”, acrescentou.

Segundo Galushchenko, “a Rússia tenta prejudicar os ucranianos comuns, bombardeando instalações de produção de energia e gás, sem abandonar o seu objetivo de nos privar de eletricidade e aquecimento e causando os maiores danos aos cidadãos comuns”.

O ataque danificou as instalações de produção de gás natural da Naftogaz, disse a empresa estatal em comunicado.

“As instalações de produção que asseguram a produção de gás foram danificadas. Felizmente, não houve vítimas”, informou a Naftogaz em mensagem no Telegram.

Durante a noite, foram emitidos alertas aéreos em todo o país, tendo sido registrados danos e feridos em várias regiões. Nesta sexta-feira, a defesa aérea da Ucrânia revelou que abateu 34 mísseis e 100 drones lançados pela Rússia num ataque noturno a várias regiões ucranianas.

Cinco pessoas ficaram feridas na noite de ontem em Kharkiv, no leste da Ucrânia, segundo as autoridades.

No Telegram, o presidente da Câmara da cidade, Igor Terekhov, disse que uma mulher tinha sido retirada com vida dos escombros e estava recebendo tratamento médico.

"Além de um edifício de infraestruturas críticas e de um residencial, outros também foram danificados”, afirmou Igor Terekhov.

Em Ternopil (oeste), segundo o governador da região, Iacheslav Negoda, “os mísseis atingiram uma instalação industrial crítica”, sem causar vítimas. O governador alertou para a possibilidade de restrições no fornecimento de gás.

A defesa aérea ucraniana abateu um míssil e não houve registro de vítimas, acrescentou Iacheslav Negoda.

No início da noite, foram notificados danos em infraestruturas críticas na região de Odessa, no sul do país.

“O ataque provocou incêndios em três edifícios residenciais privados. As infraestruturas críticas também foram danificadas. De acordo com as primeiras informações, não há feridos”, de acordo com os serviços de emergência.

Na região setentrional de Chernihiv, um ataque danificou uma das instalações de produção, segundo o governador, Viacheslav Chaus, que não forneceu mais detalhes.

A governadora da região ocidental de Ivano-Frankivsk, Svitlana Onyshchuk, disse que a defesa aérea repeliu um ataque a instalações de infraestruturas. Não houve danos ou vítimas.

No dia anterior, os ataques russos a um hotel em Kryvyi Rih (centro) deixaram quatro mortos e mais de 30 feridos, segundo as autoridades.

A Rússia, que anteriormente centrava os ataques com mísseis e drones no setor elétrico ucraniano, intensificou nos últimos meses os bombardeios às instalações de armazenamento de gás e aos campos de produção ucranianos.

Colaborou Cristina Sambado - Repórter da RTP

