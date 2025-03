Japão luta contra maior incêndio florestal dos últimos 33 anos

Pelo menos uma pessoa morreu e milhares foram evacuadas enquanto o Japão luta contra incêndios florestais recordes ao longo da costa leste. O incêndio florestal de Ofunato, em Iwate, mais do que dobrou de tamanho, tornando-se o maior do Japão em 33 anos, cobrindo cerca de 2,1 mil hectares.

Pelo menos 84 casas foram danificadas, e o incêndio causou uma morte no distrito de Shoji, em Sanriku-cho Ryoiri, com mais de 3,6 mil residentes evacuados de 1,3 mil casas. Mais de 1,2 mil pessoas estão abrigadas em centros de evacuação. As autoridades informaram que cerca de 1,7 mil bombeiros foram enviados de todo o país para combater o incêndio.

Embora os meses de janeiro a março sejam geralmente a estação mais seca de Ofunato, a área recebeu apenas 2,5 milímetros de chuva no mês passado, a menor precipitação para um mês de fevereiro em mais de 20 anos. Os incêndios também estão ocorrendo em uma área florestal de Iwate, a segunda maior província do Japão, que também tem a segunda menor densidade populacional do país.

Incêndios florestais semelhantes também ocorreram nas prefeituras de Nagano e Yamanashi. Em Ueda, Nagano, um incêndio florestal nas montanhas, provocado por um campo em chamas, feriu um homem de 70 anos que tentava controlar as chamas, o que levou ao envio de carros de bombeiros e socorro em caso de desastre.

Em Otsuki, Yamanashi, um incêndio provocado pela queima de vegetação continua a se espalhar nas montanhas, levando as autoridades a pedir cautela em meio ao clima seco. Os ventos fortes e as condições de seca prejudicaram as operações de controle do incêndio, mas as autoridades informaram que helicópteros foram mobilizados para controlar a propagação do incêndio.