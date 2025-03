Papa Francisco dá sinais de permanência e inicia nova reforma católica

Pontífice ampliou o trabalho do Sínodo dos Bispos

Cidade do Vaticano

O Papa Francisco aprovou um novo processo de três anos para que sejam consideradas reformas na Igreja Católica global, informou o Vaticano neste sábado, em um sinal de que o pontífice de 88 anos planeja seguir como papa, apesar de sua batalha contra uma pneumonia dupla.

Francisco ampliou o trabalho do Sínodo dos Bispos, uma iniciativa marcante de seu papado de 12 anos, que discutiu reformas como a possibilidade de mulheres servirem como diaconisas católicas e uma melhor inclusão de pessoas LGBTQ na Igreja.

O Sínodo, que realizou uma cúpula inconclusiva de bispos no Vaticano sobre o futuro da Igreja em outubro passado, agora realizará consultas com católicos de todo o mundo pelos próximos três anos, antes de sediar uma nova cúpula, em 2028.

Francisco aprovou o novo processo de reformas na terça-feira no hospital Gemelli, em Roma, onde ele está internado, informou o Vaticano neste sábado.

O papa está hospitalizado há mais de um mês, e sua prolongada ausência pública alimentou especulações de que poderia optar por seguir seu antecessor, Bento XVI, e renunciar ao papado.

Seus amigos e biógrafos insistiram, no entanto, que Francisco não tem planos de renunciar. A aprovação de um novo processo de três anos indicou que ele quer continuar, apesar de sua idade e da possibilidade de enfrentar um longo e difícil caminho de recuperação da pneumonia, dada sua idade e outras condições médicas.

"O Santo Padre... está ajudando a impulsionar a renovação da Igreja em direção a um novo impulso missionário", disse ao canal de mídia do Vaticano o cardeal Mario Grech, autoridade que lidera o processo de reforma. "Este é realmente um sinal de esperança."

Igreja Atualizada

Francisco, que é papa desde 2013, é amplamente visto como alguém que tenta abrir a tradicional Igreja global ao mundo moderno. No entanto, a agenda de reformas do papa irritou alguns católicos, incluindo alguns cardeais seniores.

Eles o acusaram de diluir os ensinamentos da Igreja em questões como casamento entre pessoas do mesmo sexo, divórcio e novo casamento.

Massimo Faggioli, um acadêmico norte-americano que acompanhou o papado de perto, disse que o novo processo de reforma é uma maneira de o papa sinalizar que ainda é o líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo.

"O pontificado de Francisco não acabou, e esta decisão que ele tomou sobre o que acontecerá entre agora e 2028 terá um efeito no resto dele", disse Faggioli, professor da Universidade Villanova.

Após a inconclusiva cúpula do Vaticano em outubro passado, que não produziu nenhuma ação concreta sobre possíveis reformas, Francisco enfrentou dúvidas sobre se seu papado estaria perdendo força.

Autoridades do Vaticano disseram na época que Francisco ainda estava considerando mudanças futuras e aguardando receber uma série de dez relatórios sobre possíveis reformas em junho.

Os últimos boletins médicos do Vaticano sobre o estado de saúde do papa no hospital informaram que ele está melhorando e não corre mais risco imediato de morte.

Os boletins não informam quando ele terá alta do hospital.

*É proibida a reprodução deste conteúdo