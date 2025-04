Funeral do papa Francisco contará com segurança reforçada

De patrulhas no rio Tibre a drones de vigilância e atiradores posicionados ao redor da Praça de São Pedro, Roma está se preparando para lançar um escudo de segurança totalmente moderno em torno dos antigos rituais de um funeral papal e suas enormes multidões.

Mais de 200.000 pessoas são esperadas no funeral do papa Francisco, que acontecerá no sábado na enorme praça do Vaticano em frente à Basílica de São Pedro, informou a empresa de transporte público de Roma.

Entre eles estarão dezenas de líderes mundiais, incluindo chefes de Estado como o presidente dos EUA, Donald Trump, e membros da realeza da Espanha, Suécia e Bélgica.

"O aspecto mais complexo é a chegada de muitas autoridades do mundo inteiro, que se reunirão em Roma para chegar a um único ponto", disse o chefe de polícia de Roma, Roberto Massucci, à rádio RTL 102.5 nesta quinta-feira.

Cerca de 2.000 policiais locais estarão de serviço, acompanhados por milhares de outros agentes das forças de segurança nacionais. As medidas de segurança incluirão patrulhas no Tibre, drones, um dispositivo do Exército para neutralizar objetos voadores hostis e atiradores de elite, disse uma fonte policial à Reuters.

As ruas serão fechadas ao tráfego ao redor do Vaticano no sábado e as autoridades estão avaliando a melhor rota para a procissão que levará o caixão do funeral até a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde Francisco escolheu ser enterrado.

Ele morreu na segunda-feira, aos 88 anos, e dezenas de milhares de pessoas passaram por seu caixão aberto na Basílica de São Pedro desde quarta-feira. Agentes de segurança patrulhavam a Praça de São Pedro nesta quinta-feira, enquanto as pessoas formavam fila para entrar na basílica.

O funeral começará às 10h (horário local; 5h no horário de Brasília) de sábado. Fabio Ciciliano, chefe do Departamento Nacional de Proteção Civil, disse que as pessoas poderão se reunir não apenas na Praça de São Pedro, mas também ao longo dos 4 km que separam o Vaticano de Santa Maria Maggiore, do outro lado do Tibre.

As autoridades, que na segunda-feira anunciaram uma zona de exclusão aérea sobre a capital nesta semana, terão que lidar com um fluxo constante de jatos VIP e aviões estatais pousando nos aeroportos de Roma para o evento.

"Algumas delegações vão querer ficar em Roma por algum tempo, outras, a grande maioria que estamos registrando neste momento, partirão imediatamente após o funeral", disse Ciciliano, ressaltando a dificuldade de lidar com tantas chegadas e partidas.

Ele disse que o aeroporto militar de Pratica di Mare, ao sul de Roma, servirá de apoio aos dois aeroportos da cidade, Fiumicino e Ciampino, em caso de necessidade.

A empresa ferroviária nacional adicionará cerca de 260.000 assentos aos seus trens para a capital, disse o Departamento de Proteção Civil, enquanto a operadora de aeroportos da cidade, ADR, espera que até 20.000 pessoas a mais cheguem a Roma em comparação às estimativas anteriores feitas para o feriado da Páscoa.

A vez de Roma sob os holofotes não terminará com o funeral. Multidões enormes geralmente se reúnem para aguardar o resultado do conclave secreto de cardeais que elege um novo papa. A previsão é de que ele não comece antes de 6 de maio.