Governo Trump quer fechar 90 acordos comerciais em 90 dias

O presidente Donald Trump quer fechar 90 acordos comerciais em 90 dias, mas os desafios para resolver rapidamente a guerra comercial travada pelo chefe do governo americano com outros países já são evidentes.

Especialistas desejaram ao presidente "boa sorte com isso".

O chefe de Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, estará na segunda-feira (14), entre as primeiras autoridades de comércio exterior a vir a Washington para negociações urgentes sobre as tarifas elevadas anunciadas por Trump em 2 de abril.



O bloco europeu está entre os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, com quase US$ 1 trilhão em comércio bilateral no ano passado.

