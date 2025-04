Israel mata comandante do Hamas no Líbano

Ataque aéreo ocorreu na cidade de Sidon, no sul do Líbano

Israel matou um comandante do grupo militante palestino Hamas em um ataque aéreo no sul do Líbano nesta sexta-feira (4). Com isso, o país testa ainda mais o cessar-fogo que interrompeu a guerra entre Israel e o grupo militante libanês Hezbollah.

Os militares israelenses disseram que o militante visado, Hassan Farhat, estava por trás de um ataque com foguete contra a cidade de Safed no ano passado que matou e feriu vários soldados israelenses. O governo israelense prometeu agir contra os combatentes do Hamas "onde quer que eles operem".

Uma fonte de segurança afirmou que Farhat foi morto junto com seu filho e sua filha no ataque na cidade de Sidon, no sul do Líbano. O braço armado do Hamas, Brigadas al-Qassam, disse que Farhat foi assassinado em seu apartamento em Sidon e elogiou suas "abençoadas contribuições" para o confronto com Israel ao longo dos anos.

Em comunicado, o Hezbollah, apoiado pelo Irã, condenou a ação, dizendo que "o ataque a Sidon é evidência da intenção do inimigo de expandir o escopo de sua agressão e atingir todo o Líbano".

Hamas e Hezbollah são aliados, e o Hezbollah lançou uma campanha de ataques transfronteiriços contra Israel em solidariedade ao grupo palestino em 2023. Israel respondeu com grande campanha aérea e terrestre no Líbano no ano passado, que matou grande parte da liderança do Hezbollah.

O gabinete do primeiro-ministro libanês Nawaf Salam disse que o ataque israelense desta sexta-feira foi clara violação de um cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos (EUA).

O cessar-fogo, acordado em novembro, tem se mostrado cada vez mais precário nas últimas semanas, com Israel atacando duas vezes os subúrbios do sul de Beirute, controlados pelo Hezbollah, e foguetes sendo disparados em duas ocasiões do Líbano em direção a Israel.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.